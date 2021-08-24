Turgutluspor Serhat Kot'la imzaladı

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, orta saha Serhat Kot'u kadrosuna dahil etti. Son olarak 1922 Konyaspor forması giyen 24 yaşındaki gurbetçi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Serhat, "Başkanımız Taner Kestaneci görüşmemiz kısa sürdü. Kendisiyle konuştuğumda doğru yere geldiğimi hemen anladım. Hedefleri olan bir kulübe geldiğim için mutluyum. Burada kendimi kanıtlamak ve kulübümün başarısına katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-08-24 10:48:34



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