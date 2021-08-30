Turgutlu Belediyesinden çocuklara özel sokak tiyatrosu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyesinden çocuklara özel sokak tiyatrosu

İHA

Turgutlu Belediyesinden çocuklara özel sokak tiyatrosu

Turgutlu Belediyesi, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinde düzenlediği sokak tiyatrosu etkinliği ile çocukları unutmadı.
Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında çocuklar, sokak tiyatrosu ile şenliğin keyfini doyasıya yaşayacak. “En Güçlü Kim?” isimli sokak tiyatrosu, 31 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında Dağyeniköy, Dağmarmara, Çıkrıkçı, Urganlı, Avşar, Derbent, Çepnidere, Çatalköprü, Osmancık, Selvilitepe, Subaşı, Mustafa Kemal, İstasyonaltı, Musacalı, İzzettin, Bozkurt, Şehitler ve Yıldırım Mahallelerinde çocuklarla bir araya gelecek.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliğimizde çocuklarımızı da unutmayarak onlar için sokak tiyatrosu etkinliği düzenledik. 6 Eylül tarihine kadar sokak tiyatromuz merkez ve kırsal mahallelerimizde çocuklarımızla bir araya gelecek. Ücretsiz olan bu etkinliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.
“En Güçlü Kim?” Müzikli Danslı Çocuk Tiyatrosu programı ise şu şekilde: "31 Ağustos: Saat: 17.00 Dağyeniköy Düğün Salonu Önü, Saat: 18.00 Dağmarmara Taşımalı Okul Bahçesi. 1 Eylül: Saat: 17.00 Çıkrıkçı Düğün Salonu Önü, Saat: 18.30 Urganlı Ekrem Demir Parkı. 2 Eylül: Saat: 17.00 Avşar Vicdan Parıldar İlköğretim Okulu Bahçesi, Saat: 18.30 Derbent Sabiha Erturgut İlköğretim Okulu Bahçesi. 3 Eylül: Saat: 17.00 Çepnidere Hacı Mukaddes Altan Okul Bahçesi, Saat: 18.00 Çatalköprü Muhtarlık Önü, Saat: 19.30 Osmancık Festival Alanı. 4 Eylül: Saat: 17.00 Selvilitepe Düğün Salonu Önü, Saat:18.00 Subaşı Meydan Parkı, Saat: 19.00 Şehitler Gaffar Okkan Parkı, 5 Eylül: Saat: 17.00 Mustafa Kemal Mahallesi İsmail Kırdar Parkı, Saat: 18.00 İstasyonaltı Düğün Salonu Önü, Saat: 19.00 Huzurevi Parkı. 6 Eylül: Saat: 17.00 Musacalı Mahallesi Köy Meydanı, Saat: 18.00 İzzettin Mahallesi Meydanı, Saat: 19.00 Arnavut Zeynel Parkı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zaferin coşkusu Manisa’nın ilçelerini de sardı
YEREL HABERLER Zaferin coşkusu Manisa’nın ilçelerini de sardı
Plastik kasalar bir anda alev aldı büyük panik yaşandı Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir plastik kasa fabrikasının bahçesinde yangın çıktı Maddi hasarın meydana geldiği yangında büyük panik yaşanırken 50 bin plastik kasa kül oldu
YEREL HABERLER Plastik kasalar bir anda alev aldı büyük panik ...
Somaspor ligi bekliyor
YEREL HABERLER Somaspor ligi bekliyor
Manisa Futbol Kulübü fırtına gibi
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü fırtına gibi
Yangın öncesi ve sonrasında fotoğraflarla Turgutlu tarihi anlatılacak
YEREL HABERLER Yangın öncesi ve sonrasında fotoğraflarla Turgutlu ...
Büyük zaferin kahramanları dualarla anıldı Manisa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı Şehitlikte yapılan törende tüm şehitler için dualar edilirken şehit mezarlarına karanfil bırakıldı
YEREL HABERLER Büyük zaferin kahramanları dualarla anıldı Manisa’da ...
Otomobil, tankere arkadan çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, tankere arkadan çarptı: 4 yaralı
Kırkağaç'ta 12 bin ton kavun, kışın tüketilmek üzere askıya alındı
YEREL HABERLER Kırkağaç'ta 12 bin ton kavun, kışın tüketilmek üzere ...
Atıl durumdaki Ağlayan Kaya Amfi Tiyatrosu yeniden hayat buldu Şehzadeler Belediyesi Ağlayan Kaya Amfi Tiyatrosunda yaptığı düzenleme çalışmasının ardından ilk sosyal etkinlik ‘Açık hava sinema günleri’ ile başladı
YEREL HABERLER Atıl durumdaki Ağlayan Kaya Amfi Tiyatrosu yeniden ...
Manisa’da gazileri ve şehit ailelerini onurlandıran çalışma
YEREL HABERLER Manisa’da gazileri ve şehit ailelerini onurlandıran ...
Manisa’da kontrolden çıkan araç takla atıp tarlaya devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Manisa’da kontrolden çıkan araç takla atıp tarlaya ...
Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı
Turgutlu, Zafer Bayramını Ceylan Ertem ile kutlayacak
YEREL HABERLER Turgutlu, Zafer Bayramını Ceylan Ertem ile kutlayacak
Somaspor son provada Akhisarspor'a fark attı
YEREL HABERLER Somaspor son provada Akhisarspor'a fark attı
Köylünün hayali gerçeğe döndü Şehzadeler Belediyesi kırsal mahallelerdeki ova yollarını asfaltlamaya devam ediyor Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Güzelköy’de çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Köylünün hayali gerçeğe döndü Şehzadeler Belediyesi ...
Zaferin 99. yılı Manisa’da coşkuyla kutlanacak
YEREL HABERLER Zaferin 99. yılı Manisa’da coşkuyla kutlanacak
Manisa'daki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Manisa'daki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi (2)
Manisa’da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada Manisa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza, kameralar tarafından kaydedildi Polis kazaya sebep olan traktörü arıyor
YEREL HABERLER Manisa’da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada Manisa'da 4 ...
Yan yatan kamyonda 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yan yatan kamyonda 7 kişi yaralandı
Yunusemre'de Zafer Bayramı Futbol Turnuvası düzenlenecek
YEREL HABERLER Yunusemre'de Zafer Bayramı Futbol Turnuvası ...
Manisa'daki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Manisa'daki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi
Manisa’daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi Kazada hayatını kaybeden karı-koca yan yana defnedildi Hayatını kaybedenlerin yakınları cenaze namazlarında gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Manisa’daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa ...
Salihli’de 4 günlük festival Aşı olmayan konsere alınmayacak
YEREL HABERLER Salihli’de 4 günlük festival Aşı olmayan konsere ...
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen'den üzüm alımları için TMO'ya çağrı
YEREL HABERLER Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen'den üzüm alımları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.