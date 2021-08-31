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Alaşehir'de İrem Derici rüzgarı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde konser veren İrem Derici performansıyla göz doldurdu

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde konser veren İrem Derici performansıyla göz doldurdu. Binlerce Alaşehirlinin izlediği konserde renkli görüntüler ortaya çıkarken binlerce vatandaş ünlü şarkıcının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Alaşehir'de İrem Derici rüzgarı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde konser veren İrem Derici performansıyla göz doldurdu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde konser veren İrem Derici performansıyla göz doldurdu. Binlerce Alaşehirlinin izlediği konserde renkli görüntüler ortaya çıkarken binlerce vatandaş ünlü şarkıcının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
Pandemi nedeniyle bir yıllık aradan sonra ilk kez bir topluluk halinde festival kutlayan ve konser izleyen Alaşehirliler hem 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla kutladı hem de İrem Derici konseriyle unutamayacakları bir akşam geçirdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı ile Alaşehir’in Kurtuluş şenlikleri bir arada kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Alaşehir Üzümlü Kavşak’tan Alaşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda tamamlandı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşe Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, eşi Selen Öküzcüoğlu, belediye meclis üyeleri de katıldı. Vatandaşlar balkonlardan el sallayarak, bayrak asarak ve bayrak sallayarak kortej yürüyüşüne destek verdi. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu meydanda vatandaşlara bayrak dağıtırken, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kurulan 3 metre boyundaki üzüm maketi de taze üzüm salkımlarıyla sarıldı. Vatandaşlar dev üzüm maketinden bir yandan üzüm yerken bir yandan da hatıra fotoğrafı çektirdi. Konserin düzenleneceği meydan girişte tüm vatandaşlar HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılmasının ardından alana alındı. Maskesiz girişlere izin verilmezken maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı.
Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan kutlamalar saygı duruşunda bulunulmasının ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kemaliye Seymen ve Zeybek Ekibi gösterilerinden sonra eşi Selen Öküzcüoğlu ile sahneye çıkan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Pandemi ile mücadele ediyoruz. Morale ihtiyacımız vardı. Geçen sene 30 Ağustos’u evlerimizden kutlamak zorunda kalmıştık. Şimdi beraber kutlamanın sevincini ve onurunu hep beraber yaşıyoruz. Bu zafer Türk’ün diriliş destanıdır. Atamız hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh ta tüm vatandı. İşte o vatanda sizin için yatanların torunları burada. Kadınlarımız kağnılarıyla mermi ve erzak taşıdılar. Daha 15’ini doldurmamış çocuklar düşmanların üzerine koştular. O al bayrak bayrağımızı, sancağımız yere düşürmemek için ordumuz var gücüyle çalıştı. 1922’de kazanılan bu savaşta tüm dünya Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu öğrendi ve tescillendi. Millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlık ve laikliğe dayanan Türkiye Cumhuriyetinin de temelini attı. Ben bu savaşta başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ile minnetle ve şükranla yad ediyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun" dedi.
Başkan Öküzcüoğlu'nun konuşmasının ardından ünlü pop şarkıcısı İrem Derici sahne aldı. Uzun süredir konser özlemi çeken Alaşehirliler İrem Derici ile coşarken sanatçının seslendirdiği 24 şarkıya binlerce vatandaş eşlik etti. Gördüğü ilgi karşısında mutluluğunu dile getiren İrem Derici, “Ben Alaşehir’den ev alacağım, Alaşehir’e yerleşeceğim. Türkiye’nin değişik yerlerinde, yurt dışında konserlere gidiyoruz ama ben böyle coşkulu izleyici görmedim. Ben de böyle olmayı çok severim" dedi.
Konserin sonunda Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu İrem Derici'ye plaket vererek verdiği coşkulu konser nedeniyle teşekkür etti.

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