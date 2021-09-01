Salona kazdığı çukurun içinde yakalandı

Manisa'da ateşli silah ile kasten yaralamadan aranan şüpheli evinin salonundaki kanepenin altına kazdığı çukur içinde jandarma tarafından yakalandı.



Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde 26 Temmuz 2021 tarihinde 'Ateşli silah ile kasten yaralama', 'Konut dokunulmazlığı ihlali' ve 'Mala zarar verme' olaylarının şüphelisi ve firari durumda bulunan G.K.'nin (40) jandarma tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ikamet adresine döndüğünün tespit edilmesinin ardından jandarma ekipleri şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada salonda bulunan kanepenin altına kazılmış bir çukurun içinde şüpheli G.K. ele geçirildi. Şüpheliyle birlikte olayda kullanıldığı düşünülen seri numarası olmayan 9 milimetre çapında bir tabanca da ele geçirildi. Şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınırken sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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