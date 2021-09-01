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KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne, kendisinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralanmasına neden olan TIR şoförü Ali Civan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-09-01 00:29:04



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