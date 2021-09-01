Adli yıl düzenlenen törenle başladı

Manisa’da 20212022 yılı Adlı Yılı düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona, "Adalet ancak toplumun genelinin vicdanında yer bulduğunda gerçek anlamda yaşayacak yüce bir erdemdir." dedi.

Manisa Adalet Sarayı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Mahir Sağlam, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Türkiye Barolar Birliği Delegesi Ali Arslan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa Eczacı Odası Başkanı Devrim Bali, İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve avukatlar katıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, yeni adli yılın açılışını tebrik ederek başladığı konuşmasında, “Yeni adli yılda teşkilatımız tarafından büyük çaba sarf edilen adalet hizmet binaları, donanım iyileştirmesi, personel sayısının artırılması, mağdur haklarının korunması, uzlaştırma, arabuluculuk, seri yargılama gibi alternatif çözüm yollarının uygulanmasında da görmeye başladığımız olumlu gelişmeleri bu yıl içerisinde de devamını temenni ediyoruz. Daha da kaliteli adalet hizmeti sunmak için eğitim faaliyetlerimiz devam edecek. bu vesileyle adaletin yerine getirilmesi için gayret eden hakim, savcı, avukat, adliyeye bağlı kurum personellerimiz, emniyet ve jandarma teşkilatı çalışanlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ayrıca adalet şehitlerimizi, adliye hizmetlerinde bulunup hayatlarını kaybeden meslek büyüklerimizi saygıyla yad ediyoruz.” dedi.

Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu ise, 20212022 adli yılın hakim ve savcılara, avukatlara hayırlı olmasını temenni ederek şunları söyledi: “20202021 adli yılı bizler için yoğun bir yıl oldu. Özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra terör mahkemelerinin iş yükünde ciddi bir artış meydana geldi. Allaha şükür büyük bir özveriyle büyük bir kısmını geride bıraktık. İnşallah bu dönemde de elimizde kalan dosyaları bitirmeye çalışacağız. Adliyemizde gerçekten hakim, savcı arkadaşlarla ve baroyla birlikte büyük bir uyum ve hoşgörü içerisinde çalışma ortamı var.”



"Manisa Barosu çok kıymetlidir"

Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona, Manisa Barosunun önemli barolardan biri olduğuna dikkat çekerek, "Günümüzde bir çok sorun tartışılagelmektedir. Bu sorunların çözümünde adalet sisteminin kendi içindeki aksaklıklarını telafi etme mücadelesini görüyoruz. Ancak bilinmelidir ki yargının önemli bir unsuru olan savunma alanı özgür ve güçlü olmazsa adaletin diğer iki ayağındaki çaba aksaklığı ortadan kaldırmaya yetmeyecektir. Bu sebeple avukatlık mesleğinin büyüyen sorunlarını acilen çözmek ve mesleki alanı korumak şarttır. Bu konuda ciddi çalışmaları Manisa Barosu olarak ortaya koyuyoruz. Bu sebeple adalet adına her türlü desteği vermeye dün de bugün de hazırız. Güçlü ve bağımsız yargı için güçlü bir avukatlık şarttır. Bu konuda Manisa Barosu avukat meslektaşlarımız ile tüm ilçe ve merkez avukatları birlikte güçlü ve bağımsız yargının en temel unsurlarından biridir. Manisa Barosu hem TBB’deki fikri ve hukuki iddiası ve duruşu hem de adalet sistemi içindeki cesur, etkili ve çözüm üreten tavrı ile güçlü bir hukuk değeridir. Hukuk adına, adalet adına ve haklının mücadelesindeki onurlu duruş adına güçlü bir Manisa Barosu hepimiz için şanstır. Cesaretle hukuk adına mücadele veren Manisa Barosu’nun tüm üyeleri bu sebeple çok kıymetlidir. Baro olarak asla hukukun baş aktörlerinden biri olmaktan geri durmayacağız." diye konuştu.



"Adalet sadece hukukçuların omuzlarına yüklenecek bir yük değildir"

"Adalet sadece hukukçuların omuzlarına yüklenecek bir yük değildir" diyen Rona sözlerini şöyle tamamladı: "Adalet ancak toplumun genelinin vicdanında yer bulduğunda gerçek anlamda yaşayacak yüce bir erdemdir. Bu sebeple yargının bilgi kirliliği içinde yıpratılmasını, avukatların ve baroların yıpratılmasını ve üstlendikleri davalardan ötürü hedef gösterilmesini, hakim, savcıların sosyal medyada hedef gösterilmesini, masumiyet karinesini hiçe sayan yaklaşım ve ithamları ve evrensel hukuk değerlerini önemsemeyen tavırları doğru bulmuyoruz. Mesleğe başlarken ettiğimiz yemine bir kez daha bağlı kalarak bu konularda cesurca mücadele verdiğimizi ve vereceğimizi buradan bir kez daha taahhüt ediyor, Manisa Barosu olarak tüm hukuk camiamıza, meslektaşlarımıza, hakim, savcı meslektaşlarımıza, halkımıza ve adalet arayan her yurttaşımıza, gözbebeğimiz çağdaş, laik Atatürk milliyetçiliğine bağlı sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetimize yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyor, adalet ve hukukun üstünlüğü adına başarılı bir yıl diliyorum.”

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