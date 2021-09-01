MASKİ Turgutlu’daki kısmi su kesintileriyle ilgili açıklama yaptı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinde 2 gündür yaşanan kısmi su kesintileri ve basınç düşüklüğü ile ilgili bir açıklama yaptı. Kesintilerin sebebinin Yarıntı Mevkiinde yaşanan elektrik kesintileri olduğu belirtildi.

Turgutlu’da 2 gündür yaşanan kısmi su kesintileri ve basınç düşüklüğü hakkında bir açıklama yapan MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada, su kesintilerinin Yarıntı Mevkiindeki elektrik kesintileri yüzünden yaşandığını belirterek, “Yarıntı Mevkiinde 2 gündür yaşanan elektrik kesintileri sebebiyle Selvilitepe içme suyu deposuna su basan pompalar devre dışı kalmıştır. Elektrik kesintisi giderilmiş olmasına rağmen kullanımdan dolayı depodaki su seviyesi düşmüştür. Bu sebeple Selvilitepe mahallesinde basınç problemi ve kısmi su kesintileri yaşanmaktadır. İlerleyen saatlerde Acarlar, Altay, Cumhuriyet, Subaşı, Şehitler, Turan, Yedieylül ve Yılmazlar mahallelerinde de kısmi su kesintileri meydana gelebilir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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