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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli'de yeni eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı

İHA

Salihli'de yeni eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında, 20212022 eğitimöğretim yılı sene başı değerlendirme toplantısı yapıldı.
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Covid19 salgını kapsamında okullarda alınan tedbirler, okulların temizliği, personellerin aşılanma oranları, taşımalı eğitim gibi konularda bilgilendirme ve hatırlatmalar yapıldı.
Kaymakam Sağlam, 20212022 eğitimöğretim yılının en iyi şekilde başlaması ve sürdürülebilmesi için eğitim camiasının tüm kademelerinde görevli herkesin üzerlerine düşeni özveriyle ve hassasiyetle yerine getirdiğini belirttiği konuşmasında, özellikle eğitim çalışanlarına büyük görev düştüğünü kaydetti. Kaymakam Sağlam “Milli Eğitim Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı çerçeve dahilinde eğitimöğretime hayırlısıyla pazartesi gününden itibaren başlıyoruz. Bu dönem, daha önceki yıllarda yapılan faaliyetlerden biraz farklılıklar gösterecek. Bütün kurumlarımız ve başta siz müdürlerimiz olmak üzere hep birlikte yaşadığımız zorlukların üstesinden geleceğiz. Alınan tedbirler ve bundan sonraki eğitimöğretim dönemi içerisinde uygulayacağımız uygulamalar, Salihli’de eğitimöğretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesini etkileyecek. 20212022 eğitimöğretim yılı, ülkemiz, vatanımız, ilçemiz, sizler, öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Toplantıya Kaymakam Sağlam’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ve kurumların temsilcileri ile şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

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