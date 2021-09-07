Manisa Büyükşehir'den öğrenciler için destek kursu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir'den öğrenciler için destek kursu

İHA

Manisa Büyükşehir'den öğrenciler için destek kursu

Çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretimlerine destek olmak için çeşitli eğitim hizmetlerini hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 7. ve 11. sınıf öğrencileri için destek kursu açtı.
Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve her yaştan vatandaşın kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vizyonuyla çeşitli dallarda eğitim ve kurs hizmetlerini hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 7. ve 11. sınıf öğrencileri için destek kursu açtı. Kursa katılmak isteyen öğrenciler için 1819 Eylül tarihlerinde alım sınavı yapılacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “1 Eylül’de kurslara katılmak isteyen öğrencilerimizin başvurularını almaya başladık. Başvuru alımlarımız 17 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Alım sınavına girmek isteyen öğrencilerimiz, güncel öğrenci belgesi ve 1 adet güncel vesikalık fotoğrafıyla Yunusemre ilçemizde bulunan Atatürk Gençlik Merkezimize veya Şehzadeler ilçemizde bulunan Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezimize başvurularını yapabilirler. 7. Sınıf Destek Kursu Seviye Belirleme ve Alım Sınavı’nı 18 Eylül Cumartesi; 11. Sınıf Destek Kursu Seviye Belirleme ve Alım Sınavı’nı ise 19 Eylül Pazar günü gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizi, faydalarına olacağına inandığımız kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşten çıkarıldılar, tazminatlarını alamadılar Manisa’nın Alaşehir ilçesinde emeklilik günü ve yılı dolan 5 kişi 2019 yılından bu yana kıdem tazminatlarını alamadı Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığında çalışan 5 kişi 2 yıldır hak ettikleri tazminatları alabilmek için hukuk mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER İşten çıkarıldılar, tazminatlarını ...
Kurtuluş coşkusu Ece Mumay ile devam etti
YEREL HABERLER Kurtuluş coşkusu Ece Mumay ile devam etti
Saruhanlı gençliğine 35 milyon liralık hizmet
YEREL HABERLER Saruhanlı gençliğine 35 milyon liralık hizmet
Somaspor gururlu
YEREL HABERLER Somaspor gururlu
Vali Karadeniz misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz misafirlerini ağırladı
Demirci’nin göletleri bakıma alındı
YEREL HABERLER Demirci’nin göletleri bakıma alındı
Kaymakam Sağlam zabıta haftasını kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Sağlam zabıta haftasını kutladı
Manisa CBÜ'ye 'Engelsiz bilişim' ödülü
YEREL HABERLER Manisa CBÜ'ye 'Engelsiz bilişim' ödülü
TOKİ’den indirim kampanyası Akgedik Yunuskent'teki hak sahipleri kampanyadan yararlanabilecek
YEREL HABERLER TOKİ’den indirim kampanyası Akgedik Yunuskent'teki ...
Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Okullar çocuk sesleriyle şenlendi
YEREL HABERLER Okullar çocuk sesleriyle şenlendi
Kırkağaç’ın prestij caddeleri peyzajıyla da etkileyecek
YEREL HABERLER Kırkağaç’ın prestij caddeleri peyzajıyla da ...
Salihli'de kursiyerlere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Salihli'de kursiyerlere sertifikaları verildi
Turgutlu’da Türk Halk Müziği ve halk oyunları gösterileri mest etti
YEREL HABERLER Turgutlu’da Türk Halk Müziği ve halk oyunları ...
Manisa’da amatör kulüplere saha desteği İsmail Şahin Spor Tesisleri kapılarını amatör spor kulüplerine açıyor
YEREL HABERLER Manisa’da amatör kulüplere saha desteği İsmail Şahin ...
Manisa FK Akademi seçmelerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Manisa FK Akademi seçmelerine yoğun ilgi
Salihli'de Ece Seçkin rüzgarı Ece Seçkin, kurtuluş coşkusuna ortak oldu
YEREL HABERLER Salihli'de Ece Seçkin rüzgarı Ece Seçkin, kurtuluş ...
(Özel) 13 yaşındaki kızı kaçırılan annenin feryadı yürek dağladı Kızının 11 yaşındayken uğradığı cinsel istismarın ardından 2 senedir psikolojik tedavi gördüğünü ve madde bağımlılarının elinde olduğunu kaydeden anne Elif Kaya: “Benim evladım 16 gündür yok bu ev 16 gündür ateş içinde” “Kızımın oyun oynaması gereken yaşta kızımla oynadılar”
YEREL HABERLER (Özel) 13 yaşındaki kızı kaçırılan annenin feryadı ...
Başkan Çelik zabıta ekibini kutlayıp, teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Çelik zabıta ekibini kutlayıp, teşekkür etti
Hafif ticari otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı
Alaşehir Üzüm Festivali, Kurtuluş Şenlikleriyle sona erdi
YEREL HABERLER Alaşehir Üzüm Festivali, Kurtuluş Şenlikleriyle sona ...
TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Niğde Anadolu FK: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Niğde Anadolu FK: 0
Eğitim-Bir-Sen'den 'Sorunlar zamanında çözülmelidir' tavsiyesi
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen'den 'Sorunlar zamanında çözülmelidir' ...
Yerli ve milli elektrikli traktör Manisa’da görücüye çıktı Salihli’de festival zamanı
YEREL HABERLER Yerli ve milli elektrikli traktör Manisa’da görücüye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.