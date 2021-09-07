Manisa Büyükşehir'den öğrenciler için destek kursu

Çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretimlerine destek olmak için çeşitli eğitim hizmetlerini hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 7. ve 11. sınıf öğrencileri için destek kursu açtı.

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve her yaştan vatandaşın kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vizyonuyla çeşitli dallarda eğitim ve kurs hizmetlerini hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 7. ve 11. sınıf öğrencileri için destek kursu açtı. Kursa katılmak isteyen öğrenciler için 1819 Eylül tarihlerinde alım sınavı yapılacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “1 Eylül’de kurslara katılmak isteyen öğrencilerimizin başvurularını almaya başladık. Başvuru alımlarımız 17 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Alım sınavına girmek isteyen öğrencilerimiz, güncel öğrenci belgesi ve 1 adet güncel vesikalık fotoğrafıyla Yunusemre ilçemizde bulunan Atatürk Gençlik Merkezimize veya Şehzadeler ilçemizde bulunan Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezimize başvurularını yapabilirler. 7. Sınıf Destek Kursu Seviye Belirleme ve Alım Sınavı’nı 18 Eylül Cumartesi; 11. Sınıf Destek Kursu Seviye Belirleme ve Alım Sınavı’nı ise 19 Eylül Pazar günü gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizi, faydalarına olacağına inandığımız kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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