Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerinden 86,51 gram metamfetamin, 8,70 gram esrar, ve 12 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Beşeylül Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri E.Ç. isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerindeki çanta içerisinde 86,51 gram metamfetamin, 8,70 gram esrar, ve 12 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüpheli E.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürülürken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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