Manisa Valiliği: "Bulunan 13 yaşındaki Deniz Kaya koruma altına alındı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Valiliği: "Bulunan 13 yaşındaki Deniz Kaya koruma altına alındı"

İHA

Manisa Valiliği: "Bulunan 13 yaşındaki Deniz Kaya koruma altına alındı"

– Manisa Valiliği, 16 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kızın bulunduğunu ve kendisinin ailesine teslim edilmek istememesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığını açıkladı.
Manisa Valiliği, ailesinin 16 gündür kendisinden haber alamadığı 13 yaşındaki Deniz Kaya ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “Bazı basınyayın organlarında ‘Bir Annenin Feryadı’ başlıklı haberler yer almıştır. Konuya ilişkin olarak 2007 doğumlu Deniz Kaya isimli kız çocuğumuzun Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüz Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından kayıp olarak aranması neticesinde 03.09.2021 günü saat 18.20 sıralarında bulunmuştur. Çocuğumuz, ailesine teslim edilmek istememesi üzerine nöbetçi savcı talimatı ile Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı İlk Kabul ve Değerlendirme Birimine aynı gün teslim edilmiştir. Kız çocuğumuz halen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bünyesinde koruma altındadır. Ailenin il dışında olması ve telefonlarına cevap vermemesi nedeniyle aynı gün aile yakınları, 06.09.2021 günü 09.00 sıralarında anne ve 07.09.2021 günü de baba ile irtibata geçilerek gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Konuya ilişkin yasal işlemler devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da sağlık ocağında doktora yumruklu saldırı
YEREL HABERLER Manisa'da sağlık ocağında doktora yumruklu saldırı
Kula'da tarihi bitişik 2 taş ev küle döndü
YEREL HABERLER Kula'da tarihi bitişik 2 taş ev küle döndü
Vali Karadeniz İlköğretim Haftası programına katıldı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz İlköğretim Haftası programına katıldı
Damperi açılan kamyon, PTS kameralarını yıktı
YEREL HABERLER Damperi açılan kamyon, PTS kameralarını yıktı
Jandarmadan servis şoförlerine eğitim
YEREL HABERLER Jandarmadan servis şoförlerine eğitim
Turgutlu Belediyesinden kurtuluşun 99. yılına özel lokma hayrı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden kurtuluşun 99. yılına özel ...
Manisa’da başarılı sporcular ödüllendirildi
YEREL HABERLER Manisa’da başarılı sporcular ödüllendirildi
Gezici Kütüphane yaz tatilinde bin 500 öğrenciye ulaştı^
YEREL HABERLER Gezici Kütüphane yaz tatilinde bin 500 öğrenciye ...
Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu ...
Yeni nesil mekanik sayaçlar Sarıçam Mahallesi’nde anlatıldı
YEREL HABERLER Yeni nesil mekanik sayaçlar Sarıçam Mahallesi’nde ...
Saruhanlı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Saruhanlı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı ...
Liseli Songül'den haber alınamıyor
YEREL HABERLER Liseli Songül'den haber alınamıyor
Minibüsün çarptığı tarım işçisi öldü
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı tarım işçisi öldü
Başkan Çelik Yiğitbaş Veli Türbesi'ndeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çelik Yiğitbaş Veli Türbesi'ndeki çalışmaları ...
Manisa Büyükşehir'den öğrenciler için destek kursu
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'den öğrenciler için destek kursu
İşten çıkarıldılar, tazminatlarını alamadılar Manisa’nın Alaşehir ilçesinde emeklilik günü ve yılı dolan 5 kişi 2019 yılından bu yana kıdem tazminatlarını alamadı Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığında çalışan 5 kişi 2 yıldır hak ettikleri tazminatları alabilmek için hukuk mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER İşten çıkarıldılar, tazminatlarını ...
Kurtuluş coşkusu Ece Mumay ile devam etti
YEREL HABERLER Kurtuluş coşkusu Ece Mumay ile devam etti
Saruhanlı gençliğine 35 milyon liralık hizmet
YEREL HABERLER Saruhanlı gençliğine 35 milyon liralık hizmet
Somaspor gururlu
YEREL HABERLER Somaspor gururlu
Vali Karadeniz misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz misafirlerini ağırladı
Demirci’nin göletleri bakıma alındı
YEREL HABERLER Demirci’nin göletleri bakıma alındı
Kaymakam Sağlam zabıta haftasını kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Sağlam zabıta haftasını kutladı
Manisa CBÜ'ye 'Engelsiz bilişim' ödülü
YEREL HABERLER Manisa CBÜ'ye 'Engelsiz bilişim' ödülü
TOKİ’den indirim kampanyası Akgedik Yunuskent'teki hak sahipleri kampanyadan yararlanabilecek
YEREL HABERLER TOKİ’den indirim kampanyası Akgedik Yunuskent'teki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.