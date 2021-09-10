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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da sosyal medyadan terör propagandası yapanlara operasyon

İHA

Manisa'da sosyal medyadan terör propagandası yapanlara operasyon

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik Salihli’de operasyon düzenledi. Salihli’nin Sart, Yılmaz ve Gaffar Okkan Mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda, A.S (21), N.O(25), H.T (25), Ş.T (45), K.E (21) ve S.P.'nin (26) sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edildi.
Şüphelilerden A.S’nin evinde bomba arama ve narkotik köpek unsurlarının desteğiyle yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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