Turgutluspor - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 1-2

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xx), Erdi Sayar (xx), Oğuzhan Yazar (xx)

TURGUTLUSPOR: Numan (xx) Emre (x), Erdoğan (xx), Sinan Büyüksakarya (x), Nuri (xx), Yiğit (xx), Hamit (xx), Ozan Koç (xx) (Dk. 77 Okan x), Hakan (xx) (Dk. 77 Mustafa x), Burak (xx), Sarper (xx) (Dk. 60 Mutlu x)

AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Zülküf (xxx) Ömer İnan (xx) (Dk. 73 Tarık x), Uğur Aygören (xx) (Dk. 88 Selim), Ali Fırat (xx), Ömer Esenkaya (xx), Sefa (xx), Onur (xx) (Dk. 73 Ali Aydemir x), Emre (xxx), Ömer Çalışkan (xx) (Dk. 46 İlker x), İbrahim (xxx), Uğur Türk (xxx)

GOLLER: Dk. 44 Sarper (Turgutluspor), Dk. 77 Uğur Türk, Dk. 83 Emre (Bayburt Öİ)

SARI KARTLAR: Yiğit, Emre, Hakan, Nuri (Turgutluspor), Sefa, İbrahim (Bayburt Öİ)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sivas Belediyespor'a deplasmanda 2-1 yenilerek sezona kötü başlayan Turgutluspor, evinde An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'a da aynı skorla mağlup oldu.

Kırmızı-siyahlılar maçın 44'üncü dakikasında Sarper'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Konuk takım bitime 13 dakika kala attığı gollerle galibiyete uzandı. Uğur Türk 77'de maça dengeyi getirdi, 83'üncü dakikada sahneye çıkan Emre konuk takıma 3 puanı getirdi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-09-12 18:17:37



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