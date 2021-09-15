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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aynı yönde hareket halindeki otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Çataltepe mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Sarıgöl yönünden Alaşehir yönüne giden Nail Demirel (42) yönetimindeki 20 ADL 66 plakalı Mercedes otomobille aynı yöne giden Ali Rıza Türkyılmaz yönetimindeki 45 KA 6314 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle asfalt yola savrulan motosiklet sürücüsü Ali Rıza Türkyılmaz ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Türkyılmaz'ın tedavisi devam ederken polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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