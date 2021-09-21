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Minibüs karşı şeride geçip takla attı: 2'si çocuk, 5 yaralı

DHA

Minibüs karşı şeride geçip takla attı: 2'si çocuk, 5 yaralı


Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),(DHA)MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Takla atarak durabilen minibüsteki 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir Ankara Karayolu üzeri Akçapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Harun Yıldırım (29) yönetimindeki 35 AND 443 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjdeki bariyerleri aşıp karşı şeride geçen araç takla attı. Kazada aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Çelik (32), Sema Çelik (24), Azra Çelik (5) ve Ömer Asaf Çelik (2) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yolun İzmir yönü bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 
 DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-09-21 02:03:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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