Soğuk asfalt yama aracı yol sorununu çözdü

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin pek çok noktasında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk asfalt yama aracılığıyla Mustafa Kemal Mahallesi Setüstü Sokak ve Yeni Mahalle Son Sokakta asfalt yama çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler tarafından ayrıca Yiğitler Mahallesi Kelleci Sokakta yol yenileme çalışmaları yapılıyor. Musacalı ve Sinirli Mahalleleri ile Ergenekon Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesinde parke tamiratları da yine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Ayrıca Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler de Selvilitepe Mahallesi Irmak Sokakta yer alan parkta yürüyüş yolu yapımına başladı. Yürüyüş yolunun tamamlanmasının ardından bölge sakinleri, sağlıklı bir yaşam için günlük spor egzersizlerini daha rahat yapma imkanına sahip olacaklar. Niyazi Üzmez Camisinin iç ve dış cephe boyama çalışmaları bir yandan devam ederken Sevinç Parkı’nın aşağı bölgesinde yer alan parkın zeminine kauçuk döşeme çalışmaları ekipler tarafından tamamlandı.

Asfalt yama çalışmalarının tamamlandığını belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Belediyemiz bünyesine dahil ettiğimiz soğuk asfalt yama aracımızla Setüstü Sokak ve Son Sokakta ekiplerimizin tespit ettiği noktalarda asfalt yama çalışmalarımızı ivedilikle tamamladık. Bununla birlikte yayalarımızın ve araç sürücülerimizin yol güvenliğini korumak adına kendi imkanlarımızla yol yenileme, parke döşeme ve tamirat çalışmalarımızı koordineli olarak titizlikle yürütüyoruz. Turgutlu’muzda sağlıklı yaşam alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarımıza ise bir yandan devam ediyoruz. Selvilitepe Mahallemize kazandıracağımız yeni yürüyüş yoluyla vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde yürüyüş yapmalarına imkan sağlayacağız. Çalışmalarımızın Turgutlumuza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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