Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte söndürüldü



Ersan ERDOĞAN /MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çabası ile yangın söndürülürken, tesiste büyük çapta hasar meydana geldi.

Menemen yolu üzerindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayii Bölgesi'nde bulunan, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı tesiste, plastik malzemelerin bulunduğu bölümde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Tesis çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken tesiste yaşanan patlamalar sonucu fırlayan demir parçalar, tesisin yakınında bulunan bir sitenin duvarına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Tesiste zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu arada dumandan etkilenen site sakinleri ile tesis çalışanları arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma jandarmanın araya girmesiyle son buldu. Site sakinlerinden Aşkın Gülbay ve Tunç Çakmak, aha önce de tesiste sık aralıklarla yangınların çıktığını belirterek tepki gösterdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN

2021-09-22 22:00:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.