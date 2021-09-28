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Somaspor ders alacak

DHA

Somaspor ders alacak


Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftayı 7 puanla geçtikten sonra ilk mağlubiyetini Diyarbekirspor deplasmanında 3-1'lik sonuçla alan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, yenilgiyi ve oyunu değerlendirdi.
İstediklerini tam anlamıyla sahaya yansıtamadıklarını belirten Basatemür, "Kötü oynadık ve mağlubiyeti hak ettik" yorumunu yaptı.
"Futbolda mağlubiyet var ancak bu şekilde olması üzücü" diyen tecrübeli teknik adam, "Galibiyetler sonrası maçı unutup yeni haftaya motive olduğumuz gibi bu maçı da unutup Ergene Velimeşespor maçına hazırlanacağız. Bazen bir musibet bin nasihatten iyidir. Tüm oyuncularıma güveniyor ve inanıyorum. İnşallah hafta sonu iyi bir oyun ve iyi bir sonuç alıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
2021-09-28 10:32:57

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