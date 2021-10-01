Motosiklet sürücüsü drenaj çukuruna girince hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek drenaj çukuruna giren motosikletli, aracından düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 45 H 8629 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu drenaj çukuruna girdi. Çukura girdikten sonra sert bir şekilde devrilen motosikletin sürücüsü H.Y. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları H.Y.'yi Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen H.Y. hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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