Manisa Futbol Kulübü çıkış peşinde

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MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de son 4 maçını kaybederek zirve yarışından hızla uzaklaşan Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Eyüpspor'un rakibi olacak. Eyüp Stadı'nda Alper Çetin'in yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Tormin mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Serkan Özbalta, zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını söyledi. Özbalta, "Haftalardır istediğimiz skorları alamadık. Eyüpspor karşılaşmasına milat gözüyle bakıyoruz. Takımıma inancım tam" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2021-10-02 11:15:44



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