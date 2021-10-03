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Somaspor tekrar çıkışta

DHA

Somaspor tekrar çıkışta


Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 haftayı 1 puanla geçtikten sonra evinde Ergene Velimeşespor'u 3-0 gibi net skorla yenen Somaspor, tekrar yükselişe geçti. Grupta 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 10 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlı ekip 8'inci sırada yer alsa da lider Bodrumspor'la arasında yalnız 2 puan fark bulunuyor. Hafta içi mesaisinde çarşamba günü Sakaryaspor'a konuk olacak Somaspor'da Ergene galibiyetini değerlendiren teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Biz her zaman ve şartta onlara güveniyor ve inanıyoruz. Geçen haftaki maçtan sonra da söylediğimiz gibi oyuncularımız bu maçta gerekeni yaptılar. Lig uzun bir maraton. İniş ve çıkışlar olabilir ancak önemli olan ligin sonunda nerede olacağımız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
2021-10-03 11:32:00

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