Turgutluspor'da Akgün sallantıda

TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor'a da deplasmanda 3-0 yenilerek galibiyet hasretini sürdüren Turgutluspor'da teknik direktör Kazım Akgün'ün kulüpteki geleceği tartışılıyor. Grupta ilk 5 haftada galibiyet alamayan Turgutlu, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle yalnız 1 puanı hanesine yazdırabildi. Oynadığı 5 maçta yalnız 3 kez ağları sarsabilen kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü. Hafta içi mesaisinde çarşamba günü Silahtaroğlu Vanspor FK'yı konuk edecek Turgutluspor'da bu maçın Akgün'ün son şansı olduğu iddia ediliyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2021-10-03 12:14:05
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