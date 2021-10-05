Somaspor zor deplasmanda

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SOMA, (DHA) - YILLAR sonra ilk kez mücadele ettiği TFF 2'nci Lig'de Kırmızı Grup'ta yer alıp 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle iyi bir performans sergileyen Somaspor, yarın zorlu Sakaryaspor deplasmanına çıkacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki maç saat 19.00'da oynanacak. Somaspor'un grupta 10, Sakaryaspor'un ise 9 puanı bulunuyor. Bu deplasmanın ardından pazar günü Manisa derbisinde Turgutluspor'u konuk edecek Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, rakiplerinin şimdiye kadar yenilmediğini belirtip, evlerine galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2021-10-05 12:51:36



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