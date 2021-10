KOBİ'ler işlerini dijital dünya ile buluşturacak

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Visa işbirliğiyle oluşturulan Akıllı KOBİ Platformu ile KOBİ'lerin işlerini dijital dünyayla buluşturmasına imkan tanıyacağını söyledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Yönetim Kurulu üyeleri Atilla Altuntaş, Mehmet Ali Ok ve Hakan Kadayıfçılar ile birlikte basın mensuplarıyla buluşarak TOBB ve Visa işbirliğiyle oluşturulan Akıllı KOBİ Platformu hakkında açıklamalarda bulundu.



"Covid krizi hiçbir krize benzemiyor"

MTSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, "Covid19 küresel salgını, dünya çapında binlerce şirketin ve milyonlarca insanın yaşam ve iş yapış şeklini önemli ölçüde değiştirdi ve değiştirmeye devam edecek. Salgının etkisini tamamen ölçebilmemiz mümkün olmamakla birlikte, Covid19 bugüne kadar deneyimlediğimiz hiçbir krize benzememektedir." dedi.

"Covid19’un etkisiyle, sürdürülebilir teknolojilerin ön planda olduğu yeni dünya düzenine geçiş öngörülmekle birlikte şirketler gelecek planlarını oluştururken daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir sonuçlar elde etmeye odaklanarak, uzun vadeli değer oluşturmak için proaktif bir rol almayı tercih etmektedirler." diyen Yılmaz, "Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin ticari hayatlarında başarılı olabilmeleri, işlerini geliştirebilmeleri en büyük arzumuz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz üzere KOBİ'ler ekonomimizin can damarı konumundadır ama yaşadığımız pandemi sürecinde hayatın her alanında olduğu gibi KOBİ'lerimiz de sıkıntılar yaşamaktadır. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin dijital dönüşüm süreçlerinde yaşadıkları soru işaretlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak mevcut faaliyetlerinin kolaylaştırılması için elimizden geleni yapmaktayız." diye konuştu.



"Dijital çözümler tek çatı altında"

Akıllı KOBİ Platformundan bahseden Yılmaz şunları söyledi: "Yaşadığımız bu salgın döneminde KOBİ'lerin dijital dönüşüm odağında yapacakları yatırımlarda ihtiyaç duydukları finansal mekanizmalardan en üst düzeyde faydalanmaları adına ilgili kurum ve kuruluşların çağrı ve desteklerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık toplantıları yapılmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Visa işbirliğiyle oluşturulan Akıllı KOBİ Platformu, KOBİ'lerimizin işlerini dijital dünya ile buluşturmasına olanak tanıyacak. Akıllı KOBİ, dijitalleşme yolunda en kapsamlı içeriği bünyesinde barındıryor. 800'den falza teknoloji tedarikçisi Akıllı KOBİ Platformu'nda yer alıyor. KOBİ'lerimiz ihtiyaç duydukları dijital çözümlere tek çatı altından ulaşabilecek, alanında önde gelen tedarikçilerden iş çözümleri alabilecekler. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, işlerini dijitale taşımak isteyen tüm KOBİ'lerimizi Akıllı KOBİ Platformu'na dahil ediyoruz."

