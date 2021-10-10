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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanetspor'dan 'Gençlerle vefa' buluşması

İHA

Diyanetspor'dan 'Gençlerle vefa' buluşması

Manisa Diyanet İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gençlerle vefa buluşması gerçekleştirdi.
Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Aile ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen programa Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Diyanet Gençlikspor Kulübü Başkanı Murat Emgener, sporcular ve din adamları katıldı. Başkan Emgener, İl Müftüsü Mustafa Soykök’e takımının formasını hediye etti.
Açılış konuşmasını yapan Başkan Murat Emgener, gençlere kulübün amaçlarından bahsederek oyunculara başarılar diledi. Emgener, “Her yıl 17 Ekim arası Camiler ve Din Görevlileri haftası olarak kutlanmakta. Bu yıl da camiler ve din görevlileri haftamızı kutladık. Bitti Elhamdülillah, Allah seneye nasip etsin. Bu yıl ki Camiler ve Din Görevlileri Haftasının teması vefaydı. Bizlerde sizlere karşı vefalı olduğumuzu bir kez daha göstermiş oluyoruz. Hafta içi sizler okulda olduğunuz için ve müftü hocamızda yoğun olduğu için hafta sonu böyle bir program gerçekleştiriyoruz. Sizleri önemsiyoruz, maddi ve manevi olarak yanınızdayız. Her zaman olduğu gibi gelecekte de böyle olacak. 2007 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımızın bünyesinde her ilde Diyanet Gençlik Spor Kulübü kuruldu. Biz de kulübümüzü 2009 yılında Manisa’da kurduk. O günden beri gençlerimize hizmet ediyoruz. Gençlerimiz sürekli futbolu isteyince biz de İmam Hatiplilerspor olarak futbol takımımızı kurduk. Daha sonra Diyanet ismini katarak Diyanet İmam Hatiplilerspor Kulübü olarak değiştirdik. Bizim en önemli özelliğimiz ise tüm oyuncularımın imam hatipli hafız ve üniversite öğrencilerinden oluşması. Bu sezon kazasız, belasız ve sakatlıkların olmadığı bir sezon olsun. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.
Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök ise, “Bizleri böyle bir programda buluşturan Diyanet Gençlikspor Kulübü’ne teşekkür ediyorum. Bizler büyükleriniz olarak size çok güzel bir dünya bırakamadık. Yaşadığımız dünya gün geçtikçe iyilikten merhametten uzaklaşıyor. İnşallah sizler bu gidişatı durduracaksınız. Gençler olarak siz bu dünyayı daha da güzelleştirebilirsiniz. İnsanlık böyle bir dünyaya mahrum bırakılmamalıdır. Sizin enerjinizle İslam’ın hakikatleri birleşmelidir. Gençlikspor Kulübümüzün önemi buradan belli oluyor. İslam’ın ve tarihimizin değerleriyle gençlerin heyecanları birleşirse bu dünya daha güzel bir yer haline gelir. Siz önden gidin biz arkadan yetişelim. Çağa ayak uydurmak istiyorsak siz gençlere ayak uydurmamız gerekir. Türkiye’de birçok spor kulübü kapatıldı ama biz istikrarla devam ediyoruz. Daha sık bir araya gelerek görüşelim ki biz de gençleşelim. Gençlerle birlikte buluşunca kendimizi daha da genç hissederiz. Bu dünya hayatını eğlenerek, futbol oynayarak, gol atarak geçireceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum ve hepinize tekrardan başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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