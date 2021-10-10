TBL: Manisa BBSK: 83- Fethiye Belediyespor: 80

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TBL 2. hafta müsabakasında Manisa BBSK kendi evinde ağırladığı Fethiye Belediyespor'u 8380 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi 2’inci hafta mücadelesinde Fethiye Belediyespor’u Muradiye Spor Salonu’nda ağırladı. Manisa’nın yeşilbeyazlı dev adamları bir ara 21 sayılık üstünlüğü yakaladığı maçı, ikinci yarıda zora soksa da 8380’lik skorla kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Andre Williamson bulduğu 16 sayı, 10 ribauntluk performansı ile doubledouble yaptı. Bir diğer Amerikalı oyuncu Diante Watkins 15 sayısının yanına 8 asist eklemeyi başardı. Murat Kozan 14, Akın Kandemir, Koray Uzunhasan ve Sercan Topcu buldukları 10 sayı ile Manisa BBSK'da çift haneli skor üreten diğer oyuncular oldu.



Salon: Muradiye Spor Salonu

1. Periyot: 2316 (Manisa BBSK lehine)

Devre: 5237 (Manisa BBSK lehine)

3. Periyot: 6258 (Manisa BBSK lehine)

Maç sonu: 8380 (Manisa BBSK lehine)

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