Manisa BŞB potada Tunahan'ı aldı



MANİSA, (DHA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kurarak sezon öncesi Federasyon Kupası'nı kazanıp gücünü kanıtlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferde Semt77 Yalovaspor'dan Tunahan Dikmen'i aldı. Daha önce 2018-2019 sezonunda da Manisa BŞB'de forma giyip, Yalovaspor'la geçen yıl Play-Off'ta şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki Tunahan Dikmen, Tevfik Lav Tesisleri'nde düzenlenen törenle imza attı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Genel Menajer Nihat Mala, "Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak basketbol takımımızı Süper Lig'e çıkma hedefiyle kurduk" diye konuştu.

Nihat Mala, "Sezon başından bu yana isteyip de kadromuza katamadığımız Tunahan Dikmen vardı. Kendisi askerdeydi ve Semt77 Yalovaspor ile kontratı vardı. Yollarımız bugün burada kesişti. Bildiğiniz gibi Mustafa Baki Görür, Federasyon Kupası'nda bir sakatlık geçirdi ve parmağı kırıldı. Bizim de uzun pozisyonunda bir ihtiyacımız oldu. Tunahan ile görüştüğümüzde kendisi, Manisa'ya gelmek için fedakarlıklarda bulunabileceğini ve bu takım Basketbol Süper Ligi'ne çıkarken bir parçası olmak istediğini dile getirdi. Biz de bu durumdan memnuniyet duyduk ve Tunahan'ı kadromuza dahil ettik" dedi.

"HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Tunahan Dikmen ise konuşmasında hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Tecrübeli basketbolcu, "Öncelikle tanıdığım, bildiğim ve daha önce oynamış olduğum bir kulübe geldim. Nihat ağabeyimin de söylediği gibi sezon başından bu yana temas halindeydik. Buraya gelirken kafamda hiçbir soru işareti olmadan, tereddüt etmeden geldim. Çünkü buradaki her şeyi biliyorum, tanıyorum. Burası benim eski kulübüm. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Bu şampiyonlukta benim de payım olsun istedim. Bu şampiyonluk mücadelesinde elimden gelenin en iyisini vereceğim. Nihat ağabeyime ve tüm yöneticilerimize bu transferdeki emekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-10-13 14:18:50



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