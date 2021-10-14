Akhisarspor'da Gökmen uzattı

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AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki mücadelesine devam ederken bir yandan da transfer yasaklısı takımda mevcut futbolcularıyla sözleşme yenileyen Akhisarspor'da Gökmen Aydoğdu'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı.

Gökmen'in imza törenine Başkan Evren Özbey ve yönetici kardeşi Serhat Özbey katıldı. Akhisarspor altyapısında yetişen 21 yaşındaki sağ bek, geçen sezon TFF 1'inci Lig'de 12 maçta, bu sezon ise 2'nci Lig'de 1 maçta forma giymişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-10-14 11:04:24



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