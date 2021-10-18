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Bakanlığın desteğiyle kendi sürülerini kuracaklar Bakanlıktan dezavantajlı hayvan üreticilerine büyük destek Manisa’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 85’i hibe olmak üzere 150 üreticiye 2 bin 400 küçükbaş hayvan dağıtıldı Manisa’daki törene katılan Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş: “Bugün 18.3 milyon büyükbaş, 57 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığı, 23 milyon ton süt üretimi ve süt ürünleri ihracatı ile Türkiye Avrupa’da birinci sırada”

İHA

Bakanlığın desteğiyle kendi sürülerini kuracaklar Bakanlıktan dezavantajlı hayvan üreticilerine büyük destek Manisa’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 85’i hibe olmak üzere 150 üreticiye 2 bin 400 küçükbaş hayvan dağıtıldı Manisa’daki törene katılan Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş: “Bugün 18.3 milyon büyükbaş, 57 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığı, 23 milyon ton süt üretimi ve süt ürünleri ihracatı ile Türkiye Avrupa’da birinci sırada”

Manisa’da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 85’i hibe olmak üzere 150 üreticiye 2 bin 400 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Hazırlanan proje kapsamında biri damızlık toplam 16 küçükbaş hayvan almaya hak kazanan kadın üreticiler desteklendikleri için çok mutlu olduklarını ve artık kendilerine duydukları öz güvenlerinin arttığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi” kapsamında, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsasında 150 üreticiye 2 bin 400 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, STK temsilcileri, daire müdürleri ve bakanlığın yüzde 85 hibe desteğinden yararlanarak küçükbaş hayvan almaya hak kazanan üreticiler katıldı.

“Küçük aile işletmeleri orta ölçekli işletmeye dönebilir”
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, “Damızlık küçükbaş hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında faydalanan İzmir, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya ve Manisa. Dolayısıyla 5 ilde uygulanan özel bir proje. Toplam 150 üreticimize, çiftçi ailemize toplam 2 bin 400 adet koyun ve koçu teslim ediyoruz. Dağıtımlarımızın yüzde 80’ini tamamlamış durumdayız. Hakikaten 15 koyun ve 1 koç çok kısa sürede yüksek sayılara ulaşabilecek, küçük aile işletmelerini orta ölçeğe taşıyabilecek bir sayı. Bu projede Manisa’nın yer almasından dolayı Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Türkiye hayvan varlığıyla Avrupa’da birinci sırada”
Türkiye’nin gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvancılık üretiminde dünyaya örnek olmuş bir ülke olduğunu kaydeden Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, “Bugün 18.3 milyon büyükbaş hayvan varlığı, ürettiği 23 milyon ton süt üretimi, aynı zamanda süt ve süt ürünleri ihracatı, keza 57 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye Avrupa’da birinci sırada. Bununla birlikte ürettiği tarımsal hasılayla hem hayvansal hem bitkisel üretimle yaklaşık 21 milyar dolarlık ihracat yapan ve tarım ve hayvancılıkta net ihracatçı olan bir ülke. Bu çalışmalar başta üreticilerimizin alın teri, emeği aynı zamanda hükümetimizin, devletimizin, bakanlığımızın gerek hibe projeleriyle gerekse desteklemeleri yoluyla üreticilerimizin masrafını karşılamak, karlılığını artırmak, onlara destek verme yöntemiyle de üretimlerini artırma hedefiyle devam ediyor.” diye konuştu.
Yüzde 85 hibe destekli küçükbaş hayvan dağıtımında özellikle kadınların sayısının yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ise, “Türkiye gerçekten çok kıymetli, bereketli, hem tarımın hem hayvancılığın çok geniş bir perspektifte çeşitli ürün dağılımıyla yapılabildiği çok özel topraklar. Bizler çok şanslı bir milletiz. Sahip olduğumuz bu değerli coğrafyaya da en iyi şekilde sahip çıkmak ve varlıklarımızın kıymetini bilmekle mükellefiz” diyerek hükümet olarak üreten her kesime desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

“Diğer pilot projelere de talibiz”
Manisa’nın birçok alanda olduğu gibi hayvancılık faaliyetlerinde de üst sıralarda yer aldığını kaydeden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise şunları söyledi: “'Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi' kapsamında, Manisa’da 150 yetiştiricimiz hibe projesine hak kazandı. Her bir yetiştiricimize 15 damızlık koyun, keçi ve 1 damızlık koç, teke olmak üzere toplam 16 hayvan yüzde 85 hibe desteğiyle verilmektedir. Manisa’da toplam 150 yetiştiricimiz 2 bin 400 damızlık küçükbaş hayvan alımı yapacaktır. Şu ana kadarki rakamlar gösteriyor ki bundan sonra Türkiye genelinde veya belli bölgelerde pilot olarak uygulanacak projelere yine talibiz. Manisa bu tip projelere geri dönüşümünü ülke ekonomisine diğer illerle kıyaslanamayacak kadar fazla verdiğini düşünüyorum. Bugüne kadar verilen desteklerden dolayı başta Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.”

Kadın üreticiler çok mutlu
Kula’nın Kavacık Mahallesinden gelen ve 15 koyun bir koç alan kadın üretici Ayşe Akyıldız, “Bize bu hakkı tanıdıkları için çok teşekkür ederiz” derken 15 koyun bir koç alan Kula’nın Güvercinlik Mahallesinden gelen Selda Karabıyık isimli kadın üretici ise şunları söyledi: “15 koyun bir koç aldık. Bize bu hakkı tanıdıkları için çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Kadın üretici olarak bize bu hakkı verdikleri için daha sağlam duruyoruz, öz güvenimiz daha yerinde. Çok mutluyum.”
Törende yapılan konuşmaların ardından ilçelerden gelen üreticilere çekleri takdim edilirken 16 hayvanlık sürülerin koçlarına protokol üyeleri tarafından çan takıldı. Bazı sürülerde koyunların kuzuladığı görülürken proje sayesinde sürülerin daha da genişletilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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