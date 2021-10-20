Salihlili muhtarlar yemekte buluştu

Manisa'nın Salihli ilçesinde protokol ile muhtarlar Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi tarafından düzenlenen yemekte buluştu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan muhtarlar, Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi tarafından düzenlenen yemekte protokol üyeleriyle buluştu. Yemeğin açılış konuşmasını yapan Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanı Mehmet Güler, 102 mahalle muhtarı olarak Salihli’de kamu görevini yerine getirdiklerini vurgu yaparak, "Halkımızın ve devletimizin yanındayız" dedi.

Tüm muhtarların gününü kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “Salihli’ye sizlerle birlikte hizmet etmenin onuru ve gururunu yaşıyoruz” dedi. Başkan Kayda “Muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek sorunları çözüyoruz. Ben öncelikle sizlere sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Bugün sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Tüm değerli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Salihlili muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam “Kamu hizmetini yürüten biz sizlerle zincirin birer halkaları gibiyiz. Bu halkaların en önemlilerinden, devlet ile vatandaşı birbirine bağlayan unsurda muhtarlarımızdır. Kamu hizmetini yerine getiren muhtarlarımızın bu özel günü kutlu olsun” diye konuştu.

Yemeğe Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Jandarma Merkez Karakol Komutanı Teğmen Fatih Çiçek, Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanı Mehmet Güler ile muhtarlar katıldı.

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