Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu Toptancıların girmediği mahalle şimdilerde ürünleriyle adından söz ettiriyor 5 yıl önce deneme olarak başladılar, mahalle ekonomisine can suyu oldular Manisa’nın üzümüyle ünlü ilçesi bugünlerde cennet elmasıyla da ön plana çıkıyor Askıdaki cennet elmaları kartpostallık fotoğraflar oluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu Toptancıların girmediği mahalle şimdilerde ürünleriyle adından söz ettiriyor 5 yıl önce deneme olarak başladılar, mahalle ekonomisine can suyu oldular Manisa’nın üzümüyle ünlü ilçesi bugünlerde cennet elmasıyla da ön plana çıkıyor Askıdaki cennet elmaları kartpostallık fotoğraflar oluşturdu

İHA

Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu Toptancıların girmediği mahalle şimdilerde ürünleriyle adından söz ettiriyor 5 yıl önce deneme olarak başladılar, mahalle ekonomisine can suyu oldular Manisa’nın üzümüyle ünlü ilçesi bugünlerde cennet elmasıyla da ön plana çıkıyor Askıdaki cennet elmaları kartpostallık fotoğraflar oluşturdu

Manisa’nın çekirdeksiz Sultani üzümüyle ünlü Alaşehir ilçesinde 5 yıl önce tarımına başlanan cennet elması şimdilerde bölge için önemli bir gelir kapısı oluşturdu. Tarımına başladığı günlerde toptancıların girmediği ve ürünlerin dalında çürüdüğü mahalle şimdilerde cennet elması üretimiyle adından söz ettiriyor.
Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştiği Manisa’nın Alaşehir ilçesi, üzüme alternatif olarak tarımı yapılan ürünlerle de öne çıkmayı başarıyor. İlçeye bağlı Kavaklıdere Mahallesi’nde yaklaşık 5 yıl önce deneme amaçlı tarımına başlanan cennet elması, şimdilerde mahalle için önemli bir gelir kapısı haline geldi. Özenle dalından toplandıktan sonra gerek evlerin bahçelerinde gerekse de özel seralarda kurutmaya bırakılan cennet elmaları 45 gün bekledikten sonra kurutulmuş şekilde pazar ve marketlerdeki yerini alacak. Sindirimi kolaylaştırmasıyla bilinen meyve İngiltere, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden de talep görüyor.
Üretime başladığı ilk dönemlerde toptancıların uğramadığı ve meyvelerin çürüdüğü mahalle şimdilerde cennet elması üretiminde adından söz ettirerek önemli bir yere geldi. Öte yandan cennet elması üretimi mahalleye de hem istihdam hem de gelir kaynağı oldu. İlk başlandığı dönemlerde yaş cennet elmalarını 50 kuruş gibi fiyata satan üreticiler şimdilerde 6 liraya satabiliyor. Kurutulmuş cennet elmalarında ise bu yıl kilogramı 60 liralık bir fiyattan toptancılara satılması bekleniyor.

“5 yıl önce başladığımızda tüccar bahçelere girmiyordu, şimdi 8 ton üretiyoruz”
5 yıl önce başladıklarında toptancıların mahalleye uğramadığını ve ürünlerin çürüdüğünü ancak vazgeçmediklerini söyleyen üretici Melek Yılmaz şimdilerde 8 tonluk üretim kapasitesine kavuştu. Yılmaz, “Bunu 5 yıldır yapıyoruz. Arkadaşlarımız soyuyor daha sonra bağlama işlemi yapılarak tellere asılıyor. 45 gün kadar asılı kaldıktan sonra kuruyor. Kasalanarak paketleniyor ve toptancılara gönderiliyor. 5 yıl önce başladığımızda tüccar bahçelere girmiyordu ve çürümeler meydana geliyordu. Para da etmiyordu. İlk yıl 40 kilogramı soyarak kuru yaptım. Sonra 1 tona çıkardık. Aşamalı aşamalı çoğaltarak geçen yıl 8 tona kadar çıktık” dedi.

“Kadın girişim ruhunu da canlandırarak ürüne katma değer kazandırıyoruz”
40 kilogramlık üretimle başladıklarını ve şimdi ise 800 metrekarelik alanda kurutma işlemi yapıldığını söyleyen üretici Dursun Uysal, ürünlerini İngiltere ve Kıbrıs’a da gönderdiklerini söyledi. Uysal, “40 kilogram ile başladığımız serüvende 50 metrekarelik seramızı şu anda 800 metrekareye çıkardık. Burada 6070 ton kapasiteli cennet elmasını alarak kurutabiliyoruz. Kurutulmuş cennet elmasını geçen yıl yurtdışına da göndermeye başladık. İngiltere ve Kıbrıs’a gönderdik. Çoğunluğunu da iç piyasada değerlendiriyoruz. Ablalarımızın el emeği ve kadın girişim ruhunu da canlandırarak ürüne katma değer katarak piyasada değerlendiriyoruz. Kuru incirin apayrı bir pazarı var dünya pazarında ancak bu da kuru incire eş değer bir ürün olmaya başladı” ifadelerini kullandı.
Kapasiteyi arttırarak üretimi sürdürdüklerini belirten Uysal, “Kapasiteyi arttırarak devam ediyoruz. İşimiz bu, iş edindik. Ürünlerimizi piyasada değerlendiriyoruz. Bahçede ürünün toplanması, buraya getirilip hijyenik bir şekilde baş kısmını ayrı bir grup alıyor, ayrı bir grup soyumunu yapıyor. Biz de burada asarak kurutarak 45 günde kurutulmuş meyveyi sunuyoruz” diye konuştu.
Sindirimi ve hazmı kolay bir ürün olduğunu belirten Uysal, “Sonuçta iyi bir ürün, iyi bir değeri var. Kalsiyum açısından geniş, hazmı kolaylaştıran bir meyve. Kuru inciri yiyen yaşlı insanlar takma dişlerini kullanamıyorlar. Bunu yediklerinde ise hiçbir şikayetlerinin olmadığını söylüyorlar. Sindirimi ve hazmı çok kolay bir ürün” diye konuştu.

“Bu seneki hedefimiz 8 ton civarında kuru cennet elması üretmek”
Kurutulmuş cennet elmasının henüz piyasaya çıkmadığını ancak bu yıl toptancılara kilogramda en az 50 ile 60 lira arası bir fiyattan satılabileceğini belirten Dursun, “Kurusu daha piyasaya çıkmadı ancak sonuçta maliyet hesapları yaptığımızda kilogramda 60 lira gibi bir beklenti içerisindeyiz. Bu seneki hedefimiz bizim 8 ton civarında kuru cennet elması üretmek. Dış talebin ne olacağı belli değil. Biz bunu ihracatçılar aracılığıyla gönderiyoruz. İç piyasadaki potansiyel gayet iyi. Dış piyasaya gönderemesek de iç piyasada tüketilen bir ürün. 56 yıllık esnaflarımız var sürekli onların tedarikçiliğini yapıyoruz” dedi.

“Gelir açısından da mahalle halkına çok büyük katkı sağladı”
Kurutulmuş cennet elmasının üretiminde kilogramda 45 lira gibi bir maliyet olduğunu söyleyen üretici Recep Kılıç, “Güzel bir tonaja sahip olduk. Bu konuda daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Her zaman daha da kaliteli ürün ortaya çıkaracağız. Bu sene aparat sistemiyle asarak daha kaliteli bir ürün ortaya koymak istiyoruz. Geçen yıl Almanya için bir çalışmamız oldu. Bu yıl da yine aynı şekilde yurtdışına çalışmalarımız devam edecek. 5 yıl önce bu kadar yaygın değildi. Mahalle arasında 35 kasa herkes kendi çapında üretim yapıyordu. Gelir açısından da mahalle halkına çok büyük katkı sağladı. Önceleri 50 kuruşa satılan cennet elması 6,5 lira gibi bir değer kazandı. Bu seneki toptan fiyatı 50 liranın altına düşünmüyoruz. Şu an zaten 4045 lira arası bir maliyet bedeli var” ifadelerini kullandı.
Öte yandan dalında asılı cennet elmaları gerek rengi gerekse görselliği ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kurutulmuş cennet elmaları yaklaşık 45 gün sonra market ve pazarlardaki yerini alması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalandılar
Saman yüklü kamyona otomobil çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Saman yüklü kamyona otomobil çarptı: 4 yaralı
Alaşehir'de bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
YEREL HABERLER Alaşehir'de bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
Turgutlu Belediyesinden çölyak hastalarına özel hizmet
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden çölyak hastalarına özel ...
Başkan Çerçi belediyenin kursiyerleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çerçi belediyenin kursiyerleriyle buluştu
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Vali Karadeniz’le bir araya geldi
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Vali Karadeniz’le bir ...
Salihli’de sokak hayvanlarına son teknoloji tedavi hizmeti başladı
YEREL HABERLER Salihli’de sokak hayvanlarına son teknoloji tedavi ...
Manisa’da taşkın tehlikelerine karşı önlemler devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da taşkın tehlikelerine karşı önlemler devam ...
Turgutlu’nun çözülemeyen sorunları bir bir sona eriyor
YEREL HABERLER Turgutlu’nun çözülemeyen sorunları bir bir sona ...
Her yağmurda su basan mahallenin 50 yıllık çilesi sona eriyor
YEREL HABERLER Her yağmurda su basan mahallenin 50 yıllık çilesi ...
Yatağa bağımlı hasta ve bakıcıları için anlamlı proje 'Sağlık Okuryazarlığı ile Kaliteli Yaşam Projesi' tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yatağa bağımlı hasta ve bakıcıları için anlamlı ...
Çamuru sanat eserine dönüştürüyorlar Kadın kursiyerler seramik sanatını öğreniyor
YEREL HABERLER Çamuru sanat eserine dönüştürüyorlar Kadın ...
Kaymakam Uçgun, trafik denetimine katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Uçgun, trafik denetimine katıldı
Manisalı kuaförlere renklendirme ve türban saç tasarımı eğitimi
YEREL HABERLER Manisalı kuaförlere renklendirme ve türban saç ...
Saruhanlı Belediyesinden Hacırahmanlı'ya kapalı pazaryeri
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesinden Hacırahmanlı'ya kapalı ...
Akhisarspor ile Uşakspor kritik sınavda
YEREL HABERLER Akhisarspor ile Uşakspor kritik sınavda
Başkan Bilgin’den esnaf odasıyla güç birliği toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Bilgin’den esnaf odasıyla güç birliği ...
Turgutluspor seri peşinde
YEREL HABERLER Turgutluspor seri peşinde
Somaspor evinde kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Somaspor evinde kazanmak istiyor
"Dedemde 120 Osmanlı altını var" deyip, dolandırmak istediler
YEREL HABERLER "Dedemde 120 Osmanlı altını var" deyip, dolandırmak ...
Manisa´da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa´da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
İzmir-İstanbul karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER İzmir-İstanbul karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı
FETÖ'den aranan emekli öğretmen tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'den aranan emekli öğretmen tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.