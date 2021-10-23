Somaspor - Kahramanmaraşspor: 2-0



SOMA, (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Efe Kurtuluş (xx), Ozan Burak Akduman (xx)

SOMASPOR: Tunay (xxx) Erkul (xx), Melih (xxx), Ramazan (xx), Oğuzhan (xxx), Mücahit (xx) (Dk. 81 Yasin Yıldız), Mustafa (xxx), Uğur (xxx) (Dk. 81 Osman), Özcan (xx) (Dk. 71 Furkan x), Yasin Abdioğlu (xxxx) (Dk. 90 Talha), Yılmaz (xxx) (Dk. 90 Onur)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Deniz Çınar (x) Birkan (xx), Emre Özkan (x), Hamit (x) (Dk. 81 Deniz), İshak (xx), Ramazan (x) (Dk. 90 Mert), Enis (xx), Halil İbrahim (x), Anıl (x) (Dk. 68 Mustafa Öztürk x), Alican (xx), Mustafa Sol (x) (Dk. 68 Emre Bayram x)

GOLLER: Dk. 28 ve Dk. 61 Yasin Abdioğlu (Somaspor)

SARI KARTLAR: Ramazan, Oğuzhan (Somaspor) Emre Özkan, Anıl, Hamit, Emre Bayram (Kahramanmaraşspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçında sadece 1 puan toplayıp zirve yarışından uzaklaşan Somaspor, evinde Kahramanmaraşspor'u 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Ev sahibi ekip 28'inci dakikada Yasin Abdioğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. Gol perdesini açan Yasin Abdioğlu, 61'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, maçı kazanan Somaspor puanını 14'e çıkardı. Kahramanmaraşspor ise henüz puanla tanışamayıp dipte kaldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2021-10-23 15:01:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.