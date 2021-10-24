Başkan Çerçi şampiyonları ödüllendirdi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Sakarya'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen şampiyon wushucuları ödüllendirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Sakarya'da yapılan Türkiye Wushu Şampiyonası'nda madalyaları toplayan Yunusemre Belediyespor'un başarılı wushucuları Afra Betül Çetinkaya, Muhammet Ömer Çetinkaya, Muhammet Ali Çetinkaya, Muhammet Talha Çetinkaya ve Sümeyye Akbaş'ı ödüllendirdi.

Başarılı sporcuları Yunus Emre Kültür Parkı ağırlayan Belediye Başkanı Çerçi, şampiyon sporcuları ve antrenörleri Yusuf Çetinkaya'yı tebrik etti. Sporcularla gurur duyduklarını belirten Başkan Çerçi, "Gençlerimizin güzel dereceler elde ettiğini görmekten mutluyuz. İlçemizde sporun ve gençlerimizin ayrı bir yeri var. Spor kenti olma yolunda gerek tesisleşmede gerekse sportif başarıda önemli yatırımlar yapıyoruz. Her geçen gün büyüyen ailemizden geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Sporcular ise daha büyük başarılar için çalışacaklarını belirterek, kendilerine verilen destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Ziyarette Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik, Yunusemre Belediyespor Ferdi Branşlar Sorumlusu Güliz Onater de yer aldı.

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