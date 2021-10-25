Manisa itfaiyesinden baca temizliği uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa itfaiyesinden baca temizliği uyarısı

İHA

Manisa itfaiyesinden baca temizliği uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, soba ve doğalgaz kullanımı kaynaklı karbon monoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, kış aylarında soba ve doğalgaz zehirlenmelerinin önüne, bacaların temizlemesi ile geçilebileceğine dikkat çekti. Tıkalı bacalarda duman çıkışının sağlanamaması nedeniyle karbon monoksit zehirlenmelerinin yaşandığını ifade eden İnal, “Bacaların içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar ateşle birlikte alev almakta ve baca yangınlarını meydana getirmektedir. İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alev çatının da tamamen yanmasına sebep olur. Vatandaşlarımızı baca temizliği ve tamiratı hakkında uyarmak istiyoruz. Çünkü temizlenmeyen, tamir edilmeyen her baca felakete davetiye çıkartmak demektir. Zamanla temizletmediğimiz her baca içerisinde kurum ve is birikir ve baca kurum biriktirdiği için zamanla işlevini yerine getiremez hale gelir. Bu da zehirli gazların dışarıya atılımını engeller. Alçak rüzgarlar sonucunda da bu zehirli gazlar bulunduğumuz ortama sızma yapmaktadır, bu da sağlığımız açısından oldukça fazla tehlike arz etmektedir. Bu gibi olumsuzluklara sebep vermemek için, bacalarımızın tamiratını ve temizliğini periyodik aralıklarla aksattırmadan yapmamız gerekmektedir. Ayrı bir konu olarak da, temizlenmeyen ve bakılmayan bacalar çatı yangınlarına sebebiyet vermektedir, bu gibi yangınlara maruz kalmamak için temizliğimizi yaptırmamız gerekmektedir" dedi.

“2020 yılında 235 baca yangını meydana geldi”
Baca temizliği yerine getirildiği takdirde soba zehirlenmelerinin de ortadan kalktığını belirten İnal, “Ayrıca kirli bir baca yakıtın doğru yanmasını de engeller. Temiz bir bacada yakıtın daha kaliteli yanmasıyla tasarruf sağlanmış olur, hem de çevre kirliliği de önlenir. 2020 yılında 235 baca yangını meydana geldi. Bu yangınlar temizlenmeyen bacalardan kaynaklanıyor” dedi.

“Baca temizliği can ve mal emniyeti açısından da önemli”
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Kış mevsiminin yavaş yavaş etkili olduğu bu günlerde soba bacalarının temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından önem taşıyor. Temizlenmeyen soba bacaları zaman içinde tıkanıyor. Tahliye edilemeyen karbon monoksit gazları ölümlere, kurum tutuşması ise yangınlara neden oluyor. Bu nedenle her yıl onlarca vatandaşımız hayatını kaybediyor. Ayrıca maddi anlamda da büyük hasarlara yol açıyor. Vatandaşlarımızın soba ve katısıvı yakıtlı kalorifer baca temizliği konusunda daha dikkatli olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akhisarspor'un kupada rakibi Bergama
YEREL HABERLER Akhisarspor'un kupada rakibi Bergama
Acılı anneden uyuşturucu batağına düşen küçük kızı için yardım çığlığı Manisa’da 13 yaşındaki kızını kurtarmak içi tek başına mücadele eden acılı anne yardım çığlığının duyulmasını istedi
YEREL HABERLER Acılı anneden uyuşturucu batağına düşen küçük kızı ...
Salihli’deki HİS’ler bakıma alındı
YEREL HABERLER Salihli’deki HİS’ler bakıma alındı
Manisa'da milyonlarca yıllık hayvan fosili bulunduğu iddiası 10 yaşındaki kız çocuğu büyük bir keşfe imza atmış olabilir
YEREL HABERLER Manisa'da milyonlarca yıllık hayvan fosili bulunduğu ...
Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi
Manisa'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da kaçak içki operasyonu
Camilerden halı çalan bir şüpheli daha tutuklandı
YEREL HABERLER Camilerden halı çalan bir şüpheli daha tutuklandı
Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi
YEREL HABERLER Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can ...
Esnaftan Başkan Akın'a teşekkür
YEREL HABERLER Esnaftan Başkan Akın'a teşekkür
Bisiklet tutkunları Şehzadeler’de buluştu Şehzadeler Belediyesi düz bisiklet yarışması büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Bisiklet tutkunları Şehzadeler’de buluştu Şehzadeler ...
Çocuklarının geleceği için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Çocuklarının geleceği için bir araya geldiler
Başkan Çerçi şampiyonları ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Çerçi şampiyonları ödüllendirdi
Manisa’da yol yapımında rekor üstüne rekor kırılıyor
YEREL HABERLER Manisa’da yol yapımında rekor üstüne rekor kırılıyor
Manisa merkezde 9 bin yağmur suyu ızgarası temizlendi
YEREL HABERLER Manisa merkezde 9 bin yağmur suyu ızgarası temizlendi
Su faturalarına yansıtılan o ücretler yeniden hesaplanacak Manisa'da su faturalarına yansıtılan 'Katı Atık Toplama Ücretleri'nin revize edilmesi için toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER Su faturalarına yansıtılan o ücretler yeniden ...
Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi yenileniyor
YEREL HABERLER Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi ...
Turgutluspor devamını getiremedi
YEREL HABERLER Turgutluspor devamını getiremedi
Camilerden 61 halı çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Camilerden 61 halı çalan 2 şüpheli tutuklandı
Akhisarspor paraşütsüz
YEREL HABERLER Akhisarspor paraşütsüz
Manisa'da sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Manisa'da sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü
Hırsızlık zanlısını parmak izi ve içtiği sigara ele verdi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki evden hırsızlık yapan şahıs Kırkağaç'ta yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlısını parmak izi ve içtiği sigara ele ...
Manisa'da 2 camiden 61 halı çalan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da 2 camiden 61 halı çalan şüpheliler ...
Çaresiz anne hasta yatağında kayıp kızını arıyor Kızı yetiştirme yurdundan kaçan anne hastanelik oldu
YEREL HABERLER Çaresiz anne hasta yatağında kayıp kızını arıyor Kızı ...
Akhisarspor - Uşakspor: 1-2
YEREL HABERLER Akhisarspor - Uşakspor: 1-2

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.