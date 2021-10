Manisa itfaiyesinden baca temizliği uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, soba ve doğalgaz kullanımı kaynaklı karbon monoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, kış aylarında soba ve doğalgaz zehirlenmelerinin önüne, bacaların temizlemesi ile geçilebileceğine dikkat çekti. Tıkalı bacalarda duman çıkışının sağlanamaması nedeniyle karbon monoksit zehirlenmelerinin yaşandığını ifade eden İnal, “Bacaların içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar ateşle birlikte alev almakta ve baca yangınlarını meydana getirmektedir. İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alev çatının da tamamen yanmasına sebep olur. Vatandaşlarımızı baca temizliği ve tamiratı hakkında uyarmak istiyoruz. Çünkü temizlenmeyen, tamir edilmeyen her baca felakete davetiye çıkartmak demektir. Zamanla temizletmediğimiz her baca içerisinde kurum ve is birikir ve baca kurum biriktirdiği için zamanla işlevini yerine getiremez hale gelir. Bu da zehirli gazların dışarıya atılımını engeller. Alçak rüzgarlar sonucunda da bu zehirli gazlar bulunduğumuz ortama sızma yapmaktadır, bu da sağlığımız açısından oldukça fazla tehlike arz etmektedir. Bu gibi olumsuzluklara sebep vermemek için, bacalarımızın tamiratını ve temizliğini periyodik aralıklarla aksattırmadan yapmamız gerekmektedir. Ayrı bir konu olarak da, temizlenmeyen ve bakılmayan bacalar çatı yangınlarına sebebiyet vermektedir, bu gibi yangınlara maruz kalmamak için temizliğimizi yaptırmamız gerekmektedir" dedi.



“2020 yılında 235 baca yangını meydana geldi”

Baca temizliği yerine getirildiği takdirde soba zehirlenmelerinin de ortadan kalktığını belirten İnal, “Ayrıca kirli bir baca yakıtın doğru yanmasını de engeller. Temiz bir bacada yakıtın daha kaliteli yanmasıyla tasarruf sağlanmış olur, hem de çevre kirliliği de önlenir. 2020 yılında 235 baca yangını meydana geldi. Bu yangınlar temizlenmeyen bacalardan kaynaklanıyor” dedi.



“Baca temizliği can ve mal emniyeti açısından da önemli”

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Kış mevsiminin yavaş yavaş etkili olduğu bu günlerde soba bacalarının temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından önem taşıyor. Temizlenmeyen soba bacaları zaman içinde tıkanıyor. Tahliye edilemeyen karbon monoksit gazları ölümlere, kurum tutuşması ise yangınlara neden oluyor. Bu nedenle her yıl onlarca vatandaşımız hayatını kaybediyor. Ayrıca maddi anlamda da büyük hasarlara yol açıyor. Vatandaşlarımızın soba ve katısıvı yakıtlı kalorifer baca temizliği konusunda daha dikkatli olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

