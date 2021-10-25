Manisalı üretici 'Biz zehir yetiştirmiyoruz' deyip, çiğ ıspanak yedi Manisalı ıspanak üreticisi tepkili Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Salihli Ovası’nda zehir yetişmez” Üretici Osman Akbaş: “Pırıl pırıl ıspanak yetiştiriyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisalı üretici 'Biz zehir yetiştirmiyoruz' deyip, çiğ ıspanak yedi Manisalı ıspanak üreticisi tepkili Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Salihli Ovası’nda zehir yetişmez” Üretici Osman Akbaş: “Pırıl pırıl ıspanak yetiştiriyoruz”

İHA

Manisalı üretici 'Biz zehir yetiştirmiyoruz' deyip, çiğ ıspanak yedi Manisalı ıspanak üreticisi tepkili Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Salihli Ovası’nda zehir yetişmez” Üretici Osman Akbaş: “Pırıl pırıl ıspanak yetiştiriyoruz”

Manisa'nın Salihli ilçesindeki ıspanak yetiştiricileri, yaşanan zehirlenme vakaları sonrası yaşanan "ıspanak krizine" tepki göstermek için kameralar karşısında çiğ ıspanak yedi.
Manisa'nın Salihli ilçesindeki ıspanak yetiştiricileri, Giresun’da yedikleri ıspanakların arasında karışan avrat otu nedeniyle zehirlendikleri öne sürülen 6 kişinin haberleri sonrası yeni bir kriz yaşamanın eşiğine geldi. Yetiştirdikleri ıspanakları hallere satamadıkları ve bu nedenle fiyatların da düşmesi nedeniyle üreticiler dertli. Son baharın gözde ürünü ıspanak krizi vatandaşı tedirgin ederken, fiyatı ise Salihli Ovası’nda 11.5 liraya kadar düştü.

“Biz zehir değil, ıspanak yetiştiriyoruz”
10 yıllık ıspanak üretici Osman Akbaş, 2 yıldır ıspanak üzerinde yaşanan olaylardan dolayı zarar ettiklerini söyledi. Türkiye gündeminde olan ıspanak zehirlenmelerinden dolayı bu yıl hasadı gerçekleştiremediklerini, yetiştirdikleri ıspanakları satamadıklarını anlatan üretici Akbaş “Bu oyunlara kanmayın, bizim Salihli Ovası’nda yetiştirdiğimiz ıspanaklar gayet sağlıklı ıspanaklardır. İçerisinde herhangi bir yabancı ot, ilaç kalıntısı olmayan, tamamen doğal, saf ve temiz ıspanaklardır. Vatandaşlarımız şunu iyi bilsin, biz zehir değil, ıspanak yetiştiriyoruz. Yapılan üretici zehir yetiştiriyor haberleri algısına kanmayın. Çünkü kendimizin ürettiği ıspanakları bizler gönül rahatlığı ile yiyebiliyoruz. Bu ıspanaklar zehirli değil, ıspanağı biz 2 yıldır değil, 10 yıldır yetiştiriyoruz” diye konuştu.

“Yetiştirdiğimiz ıspanağı önce kendimiz tüketiyoruz” dedi, çiğ ıspanak yedi
Salihli Ovası’nda yaklaşık bin dekar alan ıspanak yetiştirdiğini anlatan üretici Aydın Turan “Her ne hikmetse biz tam ıspanak hasadına başladığımız zaman bir oyunlar dönüyor. Bu oyun ne oyunu, onu bilmiyorum. Biz yetiştirdiğimiz ıspanakları sağlıklı bir şekilde yiyebiliyoruz. Ürettiğimiz ürünleri önce kendi çocuklarımıza yediriyoruz, sonra pazarlara sevk ediyoruz. Bu ıspanak zehirli olsa, önce kendimiz zehirleniriz” dedi. Salihli Ovası’nda yetiştirdikleri ıspanakları İstanbul, Ankara ve İzmir’e gönderdiklerini belirten Turan “Bu ıspanakta herhangi bir ilaç kalıntısı yok. Ispanağa attığımız ilaç, domates, patlıcan ve bibere de atılıyor. Zehirli olsa, yetiştirdiğimiz, domates, biber ve patlıcanlarda zehirli” deyip kameralar karşısında çiğ ıspanak yedi. Tarlada çalışan işçilerden Yıldız Taş ise “Ben 30 yıldır ıspanak işinde çalışıyorum. Her gün evime götürüyorum, pişirip yiyorum. Bazı gün yıkamadan yiyorum yine beni zehirlemedi. Bu ıspanaklar tertemiz” dedi.

“Vatandaş gönül rahatlığıyla yesin”
Ispanak fiyatlarının tarlada 5 liradan, 11.5 liraya düştüğünü belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç “Birileri çıkıp ıspanak zehirli açıklaması yapıyor, maalesef çiftçinin ürettiği ürün elinde kalıyor. Salihli Ovası’nda yetişen ıspanak, inanın Türkiye’nin hiçbir yerinde yetişmiyor. Çiftçimiz bilinçli üretim yapıyor. Kullandığı ilaçları il ve ilçe tarım ile ziraat odasından bilgi alarak kullanıyor. Ovamızda yetiştirilen ıspanak, sofralarda gönül rahatlığı ile yenebilecek ürünlerdir. Biz bu ıspanağı, çocuklarımız ile birlikte yiyebiliyorsak, tüm Türkiye gönül rahatlığıyla tüketebilir. Biz bu konuda devletimizin çiftçimizin yanında olmasını, bu konunun üstüne gidilmesini, neler dönüyorsa açıklanmasını istiyoruz. Çünkü Salihli Ovası’nda 15 bin dekar alanda ıspanak yetiştiriliyor. Salihli Ovası üreticimiz zehir yetiştirmiyor, pırıl pırıl, gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz, tertemiz ıspanak yetiştiriyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa FK, Cumhuriyet Bayramı'nda U12 Futbol Şenliği düzenleyecek
YEREL HABERLER Manisa FK, Cumhuriyet Bayramı'nda U12 Futbol Şenliği ...
Yunusemre'de kadınlar ahşaba hayat veriyor
YEREL HABERLER Yunusemre'de kadınlar ahşaba hayat veriyor
Yunusemre Belediyespor BAL'a hazır
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor BAL'a hazır
Manisa itfaiyesinden baca temizliği uyarısı
YEREL HABERLER Manisa itfaiyesinden baca temizliği uyarısı
Akhisarspor'un kupada rakibi Bergama
YEREL HABERLER Akhisarspor'un kupada rakibi Bergama
Acılı anneden uyuşturucu batağına düşen küçük kızı için yardım çığlığı Manisa’da 13 yaşındaki kızını kurtarmak içi tek başına mücadele eden acılı anne yardım çığlığının duyulmasını istedi
YEREL HABERLER Acılı anneden uyuşturucu batağına düşen küçük kızı ...
Salihli’deki HİS’ler bakıma alındı
YEREL HABERLER Salihli’deki HİS’ler bakıma alındı
Manisa'da milyonlarca yıllık hayvan fosili bulunduğu iddiası 10 yaşındaki kız çocuğu büyük bir keşfe imza atmış olabilir
YEREL HABERLER Manisa'da milyonlarca yıllık hayvan fosili bulunduğu ...
Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi
Manisa'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da kaçak içki operasyonu
Camilerden halı çalan bir şüpheli daha tutuklandı
YEREL HABERLER Camilerden halı çalan bir şüpheli daha tutuklandı
Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi
YEREL HABERLER Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can ...
Esnaftan Başkan Akın'a teşekkür
YEREL HABERLER Esnaftan Başkan Akın'a teşekkür
Bisiklet tutkunları Şehzadeler’de buluştu Şehzadeler Belediyesi düz bisiklet yarışması büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Bisiklet tutkunları Şehzadeler’de buluştu Şehzadeler ...
Çocuklarının geleceği için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Çocuklarının geleceği için bir araya geldiler
Başkan Çerçi şampiyonları ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Çerçi şampiyonları ödüllendirdi
Manisa’da yol yapımında rekor üstüne rekor kırılıyor
YEREL HABERLER Manisa’da yol yapımında rekor üstüne rekor kırılıyor
Manisa merkezde 9 bin yağmur suyu ızgarası temizlendi
YEREL HABERLER Manisa merkezde 9 bin yağmur suyu ızgarası temizlendi
Su faturalarına yansıtılan o ücretler yeniden hesaplanacak Manisa'da su faturalarına yansıtılan 'Katı Atık Toplama Ücretleri'nin revize edilmesi için toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER Su faturalarına yansıtılan o ücretler yeniden ...
Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi yenileniyor
YEREL HABERLER Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi ...
Turgutluspor devamını getiremedi
YEREL HABERLER Turgutluspor devamını getiremedi
Camilerden 61 halı çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Camilerden 61 halı çalan 2 şüpheli tutuklandı
Akhisarspor paraşütsüz
YEREL HABERLER Akhisarspor paraşütsüz
Manisa'da sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Manisa'da sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.