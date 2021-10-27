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Ziraat Türkiye Kupası: Turgutluspor: 1 - Mardin 1969 Spor: 2

İHA

Ziraat Türkiye Kupası: Turgutluspor: 1 - Mardin 1969 Spor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, evinde karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor’a 21 yenilerek kupaya veda etti.

Stat: Yedi Eylül
Hakemler: Sait Tuzcu xx, Burak Celep xx, Oğuzhan Yiğit Karpuz xx
Turgutluspor: Soykan x, Sinan xx, Özgür xx, Serhat x (Mustafa Emir dk. 46 x), Burak x (Hamit dk. 46 x), Mutlu xx, Sarper xx, Erdoğan ?, Semih xx (Mahmut dk. 90 ?), Alper x (Ozan dk. 62 x), Okan xx
Yedekler: Numan, Yiğit, Ozan, Yaser
Teknik Direktör: Atila Gerin
Mardin 1969 Spor: Sercan xx, Hebat xx, Rıdvan xx, Mustafa Çoşkun x (Mustafa dk. 67 x), Abdulkadir xx, Eren xx (Ayhan dk. 67 xx), Kağan xx, Sercan Besler xx, Nimet xx (Kerim dk. 79 x), Mehmet xxx (Bünyamin dk. 88 ?), Özgür xxx
Yedekler: Ahmet, Akın
Goller: Mutlu (dk. 79) (Turgutluspor), Özgür (dk. 45+3), Mehmet (dk. 51) (Mardin 1969 Spor)
Kırmızı kart: Erdoğan (dk. 4) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Eren, Mehmet (Mardin 1969 Spor)

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