Ziraat Türkiye Kupası: Turgutluspor: 1 - Mardin 1969 Spor: 2

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, evinde karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor’a 21 yenilerek kupaya veda etti.



Stat: Yedi Eylül

Hakemler: Sait Tuzcu xx, Burak Celep xx, Oğuzhan Yiğit Karpuz xx

Turgutluspor: Soykan x, Sinan xx, Özgür xx, Serhat x (Mustafa Emir dk. 46 x), Burak x (Hamit dk. 46 x), Mutlu xx, Sarper xx, Erdoğan ?, Semih xx (Mahmut dk. 90 ?), Alper x (Ozan dk. 62 x), Okan xx

Yedekler: Numan, Yiğit, Ozan, Yaser

Teknik Direktör: Atila Gerin

Mardin 1969 Spor: Sercan xx, Hebat xx, Rıdvan xx, Mustafa Çoşkun x (Mustafa dk. 67 x), Abdulkadir xx, Eren xx (Ayhan dk. 67 xx), Kağan xx, Sercan Besler xx, Nimet xx (Kerim dk. 79 x), Mehmet xxx (Bünyamin dk. 88 ?), Özgür xxx

Yedekler: Ahmet, Akın

Goller: Mutlu (dk. 79) (Turgutluspor), Özgür (dk. 45+3), Mehmet (dk. 51) (Mardin 1969 Spor)

Kırmızı kart: Erdoğan (dk. 4) (Turgutluspor)

Sarı kartlar: Eren, Mehmet (Mardin 1969 Spor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.