Manisa'da paramotorlu bayram coşkusu



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)MANİSA'da Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılı coşkuyla kutlandı. Paramotorlu yamaç paraşütçüleri Manisa semalarında açtıkları bayraklarla halkı selamladı.

Manisa Valiliği önünde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın tebrikleri kabul etmesi ile başlayan kutlama programında Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Korteji ve vatandaşları selamlamasıyla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu. Vali Karadeniz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle devam eden kutlama programı kortej yürüyüşüyle devam etti. Kortej yürüyüşü sırasında tören alanının üstünde 4 yamaç paraşütçüsü paramotorlarında açtıkları Türk bayraklarıyla Manisalıları selamladı. Kortej yürüyüşü vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-10-29 13:54:51



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