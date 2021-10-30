Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir kişi kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Siteler Mahallesi Töre Sokak kanal yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasından dönen Halil Kapçak (51), kullandığı 45 H 2564 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun kenarına devrilen traktörün altında kalan Halil Kapçak’ı görenler durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanısıra jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Halil Kapçak’ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Halil Kapçak’ın cenazesi morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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