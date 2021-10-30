Turgutluspor İnegölspor'a karşı 

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TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda zirve yarışı veren Hekimoğlu Trabzon ile 2-2 berabere kalan Turgutluspor yarın İnegölspor'u konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yusuf Ziya Gündüz görev alacak.

Son 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak yükselişe geçen 6 puanlı düşme hattındaki Turgutluspor, 11 puanı bulunan Bursa temsilcisini yenerek ateş hattından kurtulmayı hedefliyor.

DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-10-30 11:51:28



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