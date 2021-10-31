Soma’nın yolları büyükşehir tarafından yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soma’nın yolları büyükşehir tarafından yenileniyor

İHA

Soma’nın yolları büyükşehir tarafından yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Soma ilçesinde yapılan yol çalışmasını yerinde inceledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Soma ilçesinde de devam eden yol yapım çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceledi. Öztozlu’ya incelemesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Şantiye Sorumlusu Murat İpek eşlik ederken, Sevişler Mahalle Muhtarı İbrahim Benli de hazır bulundu. Yapılan yol çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade eden Soma ilçesi Sevişler Mahalle Muhtarı İbrahim Benli, “Mahallemiz Soma ilçesine bağlı ancak, baraj ve mesire alanı olmasından dolayı Manisa merkezden dahi ziyaretçi ağırlıyor. Yolumuz önceden iyi değildi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerimi sunuyorum. Yollarımız güzel oldu, Allah ondan razı olsun” dedi. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ise, “Soma’nın mesire alanı olan Sevişler Mahallesi hem civar ilçelerden hem de çevre illerden ziyaretçi alan aynı zamanda Somalı vatandaşların da sıklıkla geldiği bir bölge. Bu nedenden dolayı trafik oldukça yoğun. Burada 3,5 kilometrelik bir yol çalışmamız oldu. Hem burada yaşayan vatandaşlarımız hem de buraya civar il ve ilçelerden ziyarete gelen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlarımız başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Yapılan hizmetlerden dolayı ben de teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MASKİ il genelinde çalışıyor
YEREL HABERLER MASKİ il genelinde çalışıyor
Üçüncü kattaki evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Üçüncü kattaki evin mutfağında çıkan yangın büyümeden ...
Manisa BBSK’lı karateciler Uşak’tan 4 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Manisa BBSK’lı karateciler Uşak’tan 4 madalya ile ...
Manisa FK’da Yılport Samsunspor hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Manisa FK’da Yılport Samsunspor hazırlıkları başladı
Annesinin durumuna üzülen kayıp kız annesini aradı Manisa'da kızının kaybolduğunu duyarak hastalanan acılı annenin durumunu öğrenen kızı, annesini arayarak adresini bildirdi
YEREL HABERLER Annesinin durumuna üzülen kayıp kız annesini ...
Salihli’nin sultanları galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Salihli’nin sultanları galibiyetle başladı
Manisa’da ‘Yunus Dilinden Konseri’ düzenlendi
YEREL HABERLER Manisa’da ‘Yunus Dilinden Konseri’ düzenlendi
Manisa FK'da puan hasreti bitti
YEREL HABERLER Manisa FK'da puan hasreti bitti
Yunusemre Belediyespor lige galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor lige galibiyetle başladı
Bank üzerinde uyuşturucu içerken yakalandılar
YEREL HABERLER Bank üzerinde uyuşturucu içerken yakalandılar
Manisa'dan Türkmen Dağı'nda eğitime destek
YEREL HABERLER Manisa'dan Türkmen Dağı'nda eğitime destek
Vestel'in adını bir yılda 11. kez zirveye yazdı
YEREL HABERLER Vestel'in adını bir yılda 11. kez zirveye yazdı
Manisa polisinden uyuşturucuya geçit yok Bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa polisinden uyuşturucuya geçit yok Bir araçta ...
Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü yaralandı
Manisa FK - Boluspor maçının ardından Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay: “10 kişiye karşı daha sabırlı, daha organize ve net hücumlar gerçekleştirmeliyiz” Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer: “Benim için evet 1 puan ama oyuncularım bu maçı kazanmış gibi kabul ediyorum”
YEREL HABERLER Manisa FK - Boluspor maçının ardından Manisa FK ...
Manisa FK - Boluspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa FK - Boluspor (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Manisa FK: 2 - Boluspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Manisa FK: 2 - Boluspor: 2
Manisa Futbol Kulübü - Beypiliç Boluspor: 2-2
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Beypiliç Boluspor: 2-2
Avlanmak isteyen adam patlayan tüfek parmaklarını kopardı
YEREL HABERLER Avlanmak isteyen adam patlayan tüfek parmaklarını ...
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 0 - Alanya Belediyespor: 3
YEREL HABERLER Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. ...
Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'da yatırımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'da yatırımlarına ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Tarihi Türk dizileri, biniciliğe ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER Tarihi Türk dizileri, biniciliğe ilgiyi artırdı
Milletvekili Bilen Kula'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Bilen Kula'da temaslarda bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.