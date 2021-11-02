Manisa'da trafikte cep telefonu ile konuşan sürücülere ceza yazıldı

Manisa'da trafikte cep telefonu kullanan 56 araç ve sürücüsüne 29 bin 122 TL cezai işlem uygulanırken, 22 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafikte cep telefonu kullanımına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Jandarmanın sorumluluk bölgesinde bulunan devlet yolu, il yolu ve mahalle yollarında seyir ve sabit olarak yapılan denetimlere; 21 jandarma trafik timi, 48 personel katıldı. Denetimlerde bin 221 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 56 araç ve sürücüsüne 29 bin 122 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 22 araç da trafikten men edildi. İl genelinde denetimlere devam edileceği öğrenildi.

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