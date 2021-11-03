Kontrolden çıkan tır refüjde asılı kaldı, sürücü 153 promil alkollü çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüjde asılı kaldı. Kaza yapan tır sürücüsünün 153 promil alkollü olduğu öğrenildi.



Kaza, saat 22.45 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Kavacık Rampası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Ö.D. (40) idaresindeki 38 D 2027 dorse plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda bir süre savrulan tır, refüje çıkarak asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü Ö.D., kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Ö.D.'nin kaza sonrası yapılan alkol kontrolünde ise 153 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmirAnkara D300 karayolunun her iki istikametinde de trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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