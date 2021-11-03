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6 yaşındaki Kazım, protez kulak kepçesine kavuştu

DHA

6 yaşındaki Kazım, protez kulak kepçesine kavuştu


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, 'mikrotia' hastalığıyla dünyaya gelen ve tek kulağı olmayan Kazım Hacıoğlu (6), medpor kulak protezi implantı ameliyatıyla kulak kepçesine kavuştu. Okuldaki arkadaşları tarafından dışlandığı için anaokuluna gitmeyi bırakan Hacıoğlu, tedavi sürecinin ardından arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi bekliyor.
Saruhanlı ilçesinde 3 çocuklu ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Kazım Hacıoğlu, 'mikrotia' olarak bilinen hastalık nedeniyle bir kulağı eksik doğdu. Sağ kulağı eksik olan çocuklar için yurt içindeki cerrahları araştıran aile, Batıgöz Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Sarı ile tanıştı. Opr. Dr. Ahmet Sarı, Kazım'ı ameliyat edebileceğini söyledi. Baba Ercan Hacıoğlu (44) ile hastaneye gelen Kazım'a, kulak derisi altına medpor kulak protezi implantı ameliyatıyla kulak kepçesi yapıldı. Tedavisi süren Kazım, yeni kulak kepçesine kavuştu.
'KAZIM ÇOK YADIRGIYORDU'
Ercan Hacıoğlu, çocuğunun çok sevinçli ve mutlu olduğunu belirterek, "Kazım 6 yaşında. Çok nadir görülen mikrotia hastalığıyla dünyaya geldi. Kazım, kulağı olmadığı için bu durumu çok yadırgıyordu. Kendisine ameliyatla kulak yapılacağını söyledik. Şu anda çok sevinçli ve mutlu. Kazım bu sene ana sınıfına başladı. Sadece 2 gün gidebildi. 3'üncü gün gitmek istemedi. Arkadaşları kulağını ellemiş, Kazım kendini çok kötü hissetmiş. Bu sefer kendini iyice kapattı. Ortama girmek istemedi. Hiçbir şekilde duymayacağını biz de biliyoruz ama sosyal yaşantısı daha iyi olsun diye ameliyat ettirdik. İnşallah istediğimiz olur" dedi.
'6 BİNDE 1 GÖRÜLEN BİR VAKA'
KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Sarı da "Hastamızın 'mikrotia' dediğimiz, doğuştan gelen bir hastalığı var. Bu hastalık 6 binde 1 görülen bir vaka. 6 yaşına geldi. Ameliyat olabilecek bir yaşa geldiği için kendisine deri altına medpor kulak protezi implantı tedavisi uyguladık. Kişinin sosyal yaşamını etkileyen bir durum olduğu için bu ameliyatı çok gerekli kılıyor. Şu an iyileşme sürecindeyiz. Duyumla ilgili bir çözüm değil ama en azından sosyal çevresinde arkadaşlarının arasında herhangi bir sorun yaşamaması için orada bir kulak kepçesi oluşturduk. Bu durum çocukları çok etkileyen bir durum. Rahatsız edici bir durum. Amacımız Kazım'ı bu görüntüden kurtararak, sosyal yaşamına kavuşturmak. İnşallah kısa zamanda iyileşir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-11-03 12:28:33

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