Yunusemreli judocular bir üst kuşağa terfi etti

Yunusemre Belediyesporlu judocular, bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı.

Yunusemre Belediyespor judocuları kuşak sınavında ter döktü. Yener Kahyalar Judo Salonu'nda yapılan sınavın komisyon üyeliğini duayen judo antrenörü Ali Atmaca, antrenörler Halil Atmaca ve Orhan Akdemir yaptı. Sınavı Judo İl Temsilcisi Serhat Demir de izledi. Kuşak sınavında 104 judocu başarılı olarak bir üst kuşağa terfi etti. Sporcu velileri, salon önünde organize ettikleri piknikle sporcuların sınav başarısını kutladı. Kulüp Başkanı Arif Alkan, sporcuları tebrik ederek, sınavın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Alkan, terfi edilen yeni kuşakların yeni şampiyonalar öncesinde sporculara moral getireceğini inandığını kaydederek, “Şenlik havasında geçen kuşak sınavımız camiamıza hayırlı olsun. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi öncülüğünde hedefimiz, ulusal ve uluslararası alanda madalyalar elde etmektir. Kulübümüzün judo faaliyetlerine her daim destek olan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk ile Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdiremiz Ayşen Oğuz'a teşekkür ederiz” dedi.

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