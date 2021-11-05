Manisa CBÜ'de Lösemi Haftası farkındalık etkinliği düzenlendi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle farkındalık etkinliği düzenledi. Manisa CBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte lösemiye dikkat çekmek için el baskısı yapılarak, 'Hayatımız çocuklarımız', 'Senin neyin eksik?' yazılı afişler paylaşıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde, 28 Kasım Lösemi Haftası'nda farkındalık oluşturmak, duyarlılık kazandırmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden öğrenciler, akut löseminin korkulmaması gereken bir hastalık olduğunu vurgulayarak, lösemi tanısı konan çocukların ve ailelerinin yaşadığı süreçler konusunda kampüste farkındalığı artırmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

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