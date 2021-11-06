Prof. Dr. Ortaylı Kırkağaç’ta kendi zeytinini hasat etti Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Binalaşmaya, kirlenmeye, ve bir takım çevre sorunlarına karşı zeytinlerimizi korumak gerekiyor" "Türkiye’de zeytinciliği kurtarmak için herkesin yediği zeytine sahip olması gerekiyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Ortaylı Kırkağaç’ta kendi zeytinini hasat etti Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Binalaşmaya, kirlenmeye, ve bir takım çevre sorunlarına karşı zeytinlerimizi korumak gerekiyor" "Türkiye’de zeytinciliği kurtarmak için herkesin yediği zeytine sahip olması gerekiyor"

İHA

Prof. Dr. Ortaylı Kırkağaç’ta kendi zeytinini hasat etti Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Binalaşmaya, kirlenmeye, ve bir takım çevre sorunlarına karşı zeytinlerimizi korumak gerekiyor" "Türkiye’de zeytinciliği kurtarmak için herkesin yediği zeytine sahip olması gerekiyor"

Yaklaşık 2 yıl önce Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Öveçli Mahallesinde 10 dönümlük bir zeytinlik satın alan ve sık sık gelerek burada zaman geçiren ünlü Türk Tarihçi Akademisyen Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, kendi zeytinini hasat etti.
Ortaylı’yı Kırkağaç’ta Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan, Akhisar Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Alper Alhat ve komşuları karşıladı. Kendisine ait zeytinliği gezen ve zeytinini elleriyle hasat eden Ortaylı, çevredeki çiftçilerle bol bol sohbet etti. Ortaylı, daha sonra Kırkağaç’ın Bakır Mahallesinde bulunan 1659 yaşındaki Türkiye’nin en yaşlı anıt zeytin ağacını ziyaret etti. Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya, burada kendisi için hazırlanan Kırkağaç’ın yöresel yemekleri ikram edildi. Burada İHA muhabirine özel bir açıklamalarda bulunan Ortaylı, “Kırkağaç’tayız. Akhisar’ın komşu ilçesi. Köyün adı Öveçli, bizim köyümüz. Çok küçük bir zeytinliğim var ama mühim olan anlamı. Çünkü burası çok çalışkan, gelişen bir zeytin bölgesi. Türkiye’nin zeytin ihracat şampiyonu. İnşallah Akdeniz’de de öyle olacak. Türkiye’de zeytinciliği kurtarmak için herkesin yediği zeytine sahip olması gerekiyor. Bundan 10 sene önce Amerika’daki, Rusya’daki ortalama insanın bile tanımadığı ancak ansiklopediden öğrendiği zeytinyağı artık bütün sofralara giriyor dünyada. Çok kıymetli bir malzeme, hakikaten altın suyu. Onu idare etmemiz lazım. Yani binalaşmaya, kirlenmeye, ve bir takım çevre sorunlarına karşı zeytinlerimizi korumak gerekiyor. Sanayi ile bozulan profili zeytin bahçeleriyle düzeltmemiz gerekiyor. Basından değil bahçeden takip edeceksin, herkes zeytin alsın. Kırkağaç’a ara sıra geliyorum. Ben zeytinci değilim ama zeytini seviyorum. Zeytini korumak lazım. Zeytin bahçelerini elimizde tutacağız ve koruyacağız. Şu anda en büyük problem. Şuursuz yapılanmaya, turizmin getirdiği bazı lüzumsuz tesislere karşı zeytin ziraatını çok daha fazla kurmak lazım. İhlal ediliyor çünkü. Sık sık zeytinliklere özel izin çıkarılıyor ve yapılaşma başlıyor. Sonra kesiyorlar, daha sonra yine başlıyor. Yani 2 sene önce geçtiğin zeytinlik mıntıkasında binalar görüyorsunuz. Bu maalesef hazin bir görünüm. Çok ziyana sokacak bizi” dedi.
Ziyaret sonunda Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya anıt zeytin ağacının zeytinyağı ve Kırkağaç kavunu hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil ters yönden giren traktörün römorkuna çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ters yönden giren traktörün römorkuna ...
Selendi’de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi oldu
YEREL HABERLER Selendi’de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu ...
Manisa’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 7 kişi ...
Manisa’da PKK/KCK terör örgütüne operasyon
YEREL HABERLER Manisa’da PKK/KCK terör örgütüne operasyon
Manisa’da şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan’a tepki
YEREL HABERLER Manisa’da şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili ...
Şüpheli araçtan bin 474 adet cinsel içerikli kaçak ürün çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan bin 474 adet cinsel içerikli kaçak ...
Merkezefendi Devlet Hastanesi kadrosu güçleniyor
YEREL HABERLER Merkezefendi Devlet Hastanesi kadrosu güçleniyor
Manisa BBSK motorcuları pistin tozunu attırdı
YEREL HABERLER Manisa BBSK motorcuları pistin tozunu attırdı
Manisa Büyükşehir Belediyesinden kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinden kan bağışı ...
Yunusemreli kadınlardan kuaförlük kursuna büyük ilgi
YEREL HABERLER Yunusemreli kadınlardan kuaförlük kursuna büyük ilgi
13 yaşındaki Davut 'kaçak' aydınlatma direğine temas edince öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Davut 'kaçak' aydınlatma direğine temas ...
Mimarsinan Bulvarı'ndaki kanalizasyon sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Mimarsinan Bulvarı'ndaki kanalizasyon sorunu çözüldü
Manisalılar yağmur duasına çıktı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 7'den 70'e herkes ellerini semaya açarak yağmur duasında bulundu Cuma namazı sonrası gerçekleşen yağmur duasının ardından mahalle halkı yemek ikramında bulundu
YEREL HABERLER Manisalılar yağmur duasına çıktı Manisa'nın Alaşehir ...
13 yaşındaki Davut 'kaçak' aydınlatma direğine temas edince öldü
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Davut 'kaçak' aydınlatma direğine temas ...
Yunusemre Belediyespor İscehisar maçına hazır
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor İscehisar maçına hazır
Manisa CBÜ'de Lösemi Haftası farkındalık etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Manisa CBÜ'de Lösemi Haftası farkındalık etkinliği ...
Manisa CBÜ Kosova’da ‘STEAM ve Yapay Zeka Merkezleri Kurulumu Projesi’ni hayata geçirdi
YEREL HABERLER Manisa CBÜ Kosova’da ‘STEAM ve Yapay Zeka Merkezleri ...
Salihli'de canlı hayvan ve kasap sektörü toplandı
YEREL HABERLER Salihli'de canlı hayvan ve kasap sektörü toplandı
Genç Kızılay Manisa, Silopili öğrencileri sevindirdi
YEREL HABERLER Genç Kızılay Manisa, Silopili öğrencileri sevindirdi
Yeşil alanlar kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yeşil alanlar kışa hazırlanıyor
Somaspor 3'te 3 istiyor
YEREL HABERLER Somaspor 3'te 3 istiyor
Büyükşehirden kampüs içerisine kilit parke yol
YEREL HABERLER Büyükşehirden kampüs içerisine kilit parke yol
Akhisar ile Nazilli puan yarışında
YEREL HABERLER Akhisar ile Nazilli puan yarışında
Turgutluspor yönetimine suç duyurusu
YEREL HABERLER Turgutluspor yönetimine suç duyurusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.