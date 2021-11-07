Somaspor sol şeritte



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta üst üste 3'üncü galibiyetini An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u evinde 3-1 yenerek alan Somaspor, zirve yürüyüşünü sürdürdü. Grupta henüz Play-Off hattını yeniden yakalayamasa da 11 maçta 20 puana ulaşıp yarıştan kopmayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Zor bir maçı daha kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Tecrübeli teknik adam, "İlk yarı dengeliydi. İkinci yarıya ise maalesef gol yiyerek başladık ancak hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik. Tıpkı Sivas Belediyespor maçında olduğu gibi geriden gelerek 3 gol bulduk. Tempomuz ve mücadelemiz geçen hafta olduğu gibi bu hafta da üst düzeydeydi. İnşallah böyle devam ederiz. Takımımızı destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 2,5 yıldır inanılmaz işler yapan takımımız daha fazla desteği hak ediyor" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2021-11-07 13:01:08



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