Turgutluspor'da Gerin mutlu



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 11'inci haftada deplasmanda Niğde Anadolu FK karşısında 1 puanı 90'ıncı dakikada gelen penaltı golüyle kurtaran Turgutluspor'da teknik direktör Atila Gerin, kazanamasalar da kaybetmeyip yenilmezlik serisini sürdürdüklerini söyledi. Grupta ilk 6 haftada 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle yalnız 1 puan toplayıp dibe demir attıktan sonra son 5 maçtır yenilmeyen kırmızı-siyahlılar, 10 puana ulaşıp düşme hattının üzerinde 15'inci sıraya tırmandı. Teknik direktör Kazım Akgün'le yollar ayrıldıktan sonra hiç yenilmeyen Turgutlu, 5 maçtır 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan topladı.

Teknik direktör Atila Gerin, Niğde deplasmanı sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanmaya odaklı geldiğimiz bir deplasmandı. Maçın genelinde kazanmaya yakın taraf bizdik. Net pozisyonları değerlendirebilseydik maç farklı bir yere gidebilirdi. Maçta 70 ile 80'inci dakikalar arası biraz oyundan düştük. Aynı zamanda gol de yedik. Ancak futbolcu kardeşlerim oyunu hiç bırakmadı, son dakika da olsa berabere kalarak1 puanı aldık. Yenilmezlik serimizi devam ettirdik. Yani kardan zarar ettik diyebiliriz. Üç puanı kaçırdığımız için üzgünüz ancak oyundan ve alınan puandan memnunum. Daha çok çalışmamız lazım, oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. İyi bir mücadele ve oyun sergileyen oyuncularımı kutluyorum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2021-11-07 13:01:43



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