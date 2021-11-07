Salihli Belediyespor Manisa’da kazandı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Bölge 2. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, Manisa derbisinde karşılaştığı Manisa Sanayispor’u 20 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Yeşilbeyazlıları galibiyete taşıyan golleri İsmail Çetin kaydetti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grupta Antrenörler Murat Kahraman, İsmail Üsttürk ve Fırat Yaren yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin ikinci hafta maçında Manisa Sanayispor ile karşılaştı. Manisa Ertuğrul Dilek Spor Tesislerinde oynanan, Çağrı Oğuzhan Serpim, Halime Uzungündeş ve Anıl Şiriner hakem üçlüsünün yönettiği Manisa derbisini, 20 kazanan Salihli Belediyespor oldu. Yeşilbeyazlı ekibi galibiyete taşıyan golleri İsmail Çetin attı.
Salihli Belediyespor ligin 3. haftasında sahasında Uşak temsilcisi Bölmespor’u konuk edecek.
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