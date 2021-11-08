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Doktorların 'yaşamaz' dediği Deniz, attığı kulaçla hayata tutundu

DHA

Doktorların 'yaşamaz' dediği Deniz, attığı kulaçla hayata tutundu


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, serebral palsi hastalığı ile dünyaya gelen ve doktorların 6 aylıkken, 'Yaşaması mucize olur' dediği Deniz Ünsal (24), attığı kulaçlarla hayata sımsıkı sarıldı. 5 yaşında yüzme sporu ile tanışan Ünsal'ın attığı kulaçlar, kendisini başarıya taşıdı. Türkiye bedensel engelliler şampiyonlarında defalarca Manisa'yı temsil eden Ünsal, 25'i altın, 5'i gümüş ve 10'u bronz olmak üzere 40 madalyanın sahibi oldu.
Yunusemre ilçesinde Ahmet-Nihal Ünsal çiftinin tek oğlu Deniz Ünsal, 24 yıl önce serebral palsi hastalığı ile dünyaya geldi. 6 aylıkken doktorların 'Yaşaması mucize olur' dediği Ünsal, 5 yaşında yüzme sporu ile tanıştı. Yüzerek hem spor yapan hem de sosyalleşen Ünsal, attığı kulaçlarla hayata tutundu. Aldığı eğitimin ardından Türkiye bedensel engelliler şampiyonlarında Manisa'yı temsil eden Ünsal, 25'i altın, 5'i gümüş ve 10'u bronz olmak üzere toplam 40 madalyanın sahibi oldu. 2 kez milli olmayı başaran Ünsal, çok daha büyük başarılara imza atmak istediğini belirterek, "Yüzme sporunda daha iyi olacağım. Bu doğrultuda haftanın 3 günü antrenmanlarımı sürdürüyorum. İlk hedefim; sağlığımı koruyarak şampiyon olmak. Başarımda emeği olan babama ve anneme çok teşekkür ederim" dedi.
'PES EDECEKLERİ ANLAMINI TAŞIMASIN'
Deniz Ünsal'ı hayata tutunmasını sağlayan ve bir an olsun yanından ayrılmayan babası Manisa Bedensel Engelliler Spor İl Temsilcisi Ahmet Ünsal (64), "24 yıl önce doktorlar Deniz'in, kesinlikle hayati fonksiyonlarında geri dönüş olmayacağını bu duruma kendimizi hazırlamamızı istedi. Bu şekilde söylense de çocuğumuz için neler yapabileceğimiz konusunda araştırmalar yapmaya başladık. Su ile temasın çocuğumuza iyi gelebileceğini düşündük. Deniz 5 yaşında yüzme sporuyla tanıştı. O gün başlayan yolculuk Deniz'i, bedensel engelliler yüzme şampiyonalarında kulaç atmaya kadar getirdi. Şu an birden çok Türkiye şampiyonluğu var. Deniz'in yüzerek olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmesini çok istiyoruz. Bedensel engelli çocuklarımızın yarışmalara katılmalarına bazen sağlık sorunları izin vermese de bu yarışmalara bazı kriterlerden dolayı katılamasalar da pes edecekleri anlamını taşımasın. Bu tür faaliyetler onlar için çok yararlı. Hayata tutunmalarını sağlıyor" diye konuştu.
'EN ÖNEMLİSİ DE ARKADAŞ OLABİLMEK'
Deniz ve benzeri çocuklarla hayat paylaşıldığı sürece bütün zorlukların aşılabileceğini söyleyen Ünsal, "Deniz ve benzeri çocuklar ailelere zor ve yük gelebilir. Bu çocuklarla birlikte hayatı paylaştığımız ve bütün zorlukları aşabildiğimiz sürece artık o sizden bir parça oluyor. Siz onun hayatını kolaylaştırıyorsunuz ama farkında olmadan o da sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Bu hem çocuk hem de bizler için pozitif enerjiye dönüşüyor. Çocuğuma zaman ayırıp vakit geçirmek beni mutlu ediyor. Baba olmak sadece para kazanmak demek değil. Özellikle de böyle özel çocuklarla baba-oğul olmanın yanı sıra arkadaş da olmanız gerekiyor. Yol arkadaşı olmak çok önemli" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-11-08 11:13:38

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